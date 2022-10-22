Уже вдруге за ранок 22 жовтня по всій території України лунає повітряна тривога. Нагадуємо, що ризик ракетних ударів усе ще дуже високий. Тож ні в якому разі не ігноруйте сирени та вирушайте до укриття, якщо у вашій області оголосили попередження про можливу атаку з неба. Станом на 12:43 відбій пролунав практично по всій території нашої держави.

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В яких областях пролунала повітряна тривога

Дніпропетровська (з 11:16);

Харківська (з 11:16);

Черкаська (з 11:16);

Житомирська (з 11:16);

Кіровоградська (з 11:16);

Чернігівська (з 11:17);

Вінницька (з 11:17);

Запорізька (з 11:17);

Донецька (з 11:17);

Київська (з 11:18);

Полтавська (з 11:18);

Сумська (з 11:20).



Карта повітряних тривог станом на 11:27 має такий вигляд / Скриншот карти

Уже об 11:36 карта повітряних тривог продовжила "червоніти". А вже станом на 11:40 сирени лунали по всій території нашої держави. Будьте максимально обережними!

Як зазначають у мережі, зберігається ймовірність запуску ракет стратегічною авіацією ворога у режимі радіомовчання. Невдовзі надійшла інформація про можливий вхід групи ракет у повітряний простір нашої держави. Вони могли залетіти через Сумську область, зазначають в телеграм-каналі "Оперативний Інформ".

Журналіст Андрій Цаплієнко додав, що візуально три ракети летять з Півночі За його словами, вони можуть курсувати до Чернігівської, Київської та Житомирської областей.

Ми наголошуємо, що ризик ракетних ударів усе ще залишається високим. Тож щойно пролунає сигнал про повітряну тривогу – вирушайте негайно ж до укриття. Залишатися у сховищі слід доти, поки не оголосять про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Пізніше Цаплієнко зазначив, що над Київщиною літає українська авіація. А це означає, що наші захисники продовжать мужньо збивати російські ракети, якими ворог атакує нас.

Мешканці Київської області могли почути вибухи. Як зазначив глава ОВА Олексій Кулеба, це була робота ППО. Він наголосив, що це вже третя повітряна тривога в області за добу. Тож слід берегти себе та своїх рідних. Пам'ятаємо, що ворог надзвичайно підступний і небезпечний.

Масований ракетний удар по Україні 22 жовтня

Російські військові зранку 22 жовтня завдали масованого ракетного удару по нашій державі. Ворог бив по енергетичній інфраструктурі.

В Укренерго повідомляють, що масштаби руйнувань можуть перевищувати ті, яких зазнала Україна з 10 по 12 жовтня.

Відомо також, що під час повітряної тривоги, яка тривала майже 4 години, наші ППО збили 18 ракети ворога. П'ять із них – у небі над Київщиною.

На жаль, не минулося без влучань. Окупанти поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури у низці областей України. Зокрема, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Кіровоградській і Одеській.

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