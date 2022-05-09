Едва собрали людей: в оккупированном Херсоне россияне провели собрание с триколорами

Во временно оккупированном Херсоне россияне устроили "победобесие" с триколорами и советскими флагами к 9 мая. Для митинга оккупанты собрали немного людей.

Военнослужащие России устроили празднование пропагандистского "Дня Победы" 9 мая. Для этого в парке Славы россияне едва собрали людей, готовых поднимать флаги уже несуществующего государства и страны-агрессора.

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В подконтрольном россиянам Херсоне организовали шествие "Бессмертного полка". Вышел на него и назначенный Россией глава обладминистрации экс-мер Херсона Сальдо.

Общих планов съемки у горе-парада нет – только укрупненные, чтобы не показывать настоящих масштабов (а они мизерны). Обычно в Херсоне на праздновании в колонне были тысячи людей.

Импровизированный "парад" с кучкой людей, конечно, транслируют российские пропагандистские каналы.

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Ранее сообщалось, что для "победного" митинга привезут людей из Крыма.

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В Херсонской области также пытаются организовать "празднование" 9 мая, но почти безуспешно. Как и в Херсоне, в Новой Каховке тоже прошли очень сомнительные торжества. Но собрание, даже по сравнению с Херсоном, было крохотным – на "празднование" пришло всего несколько человек.

В Новой Каховке также пытались устроить празднование "Дня победы" / Фото Новокаховский совет

В Новой Каховке также пытались устроить празднование "Дня победы" / Фото Новокаховский совет

В Новой Каховке также пытались устроить празднование "Дня победы" / Фото Новокаховский совет

Важно понимать, что россияне не заинтересованы в проведении праздников для того, чтобы поднять настроение жителям или получить их благосклонность. Это все делается исключительно для российских СМИ, превращающих крохотный "парадик" в "масштабный парад освобождения и победы" на кремлевском телевидении. Все, кто способствует этому и поддерживает "празднование" – предатели Украины, которые будут нести ответственность за свои поступки.

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