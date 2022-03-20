Еды осталось на неделю, – Гармаш предупредил о голоде в Мариуполе

Мариуполь продолжает отважную битву против российских оккупантов. Впрочем, если боевого задора вдоволь, то с едой возникают проблемы.

Российские оккупанты продолжают не только бомбардировать Мариуполь, но и вызывают гуманитарную катастрофу. Враг обстреливает гуманитарные грузы и зеленые коридоры, препятствуя эвакуации мирного населения.

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Еда в Мариуполе

Как сообщил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, продовольственная ситуация в Мариуполе довольно сложная.

Вчера на связь выходил человек из Мариуполя и сообщил, что в городе еды осталось на неделю. Сейчас в Мариуполе около 300 тысяч жителей. Может начаться голод, такое уже фиксируют в пригородных зонах,

– рассказал он.

Напомним, оккупанты принудительно депортировали в депрессивные районы России тысячи мариупольцев и запретили им выезд в течение 2 лет.

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