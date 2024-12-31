Фонд Сергея Притулы получил от парня 5200 гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske, которое расспросило его брата.

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Как Даниил попал в руки российских силовиков

Парень родился и жил в городе Снежное, которое оккупировали в 2014 году. Он попал в руки российских силовиков в декабре 2023 года, когда вместе с семьей планировал поездку в Турцию.

Во время паспортного контроля в Волгограде Даниил показал украинский документ, но пограничники попросили российский. Парень отказался его использовать, поэтому его схватили и отвезли в комнату для допросов. Он планировал восстановить украинский загранпаспорт и выехать с оккупированной территории.

Как только я показал документы, завели на допрос. Спросили номер близких. Я открыл телефон, чтобы найти его, как сразу послышалось: "Ты что там отворачиваешься?" – и телефон выхватили из рук. Я был напуган, потому что догадывался, кто эти люди и на что способны,

– пишет из тюрьмы родственникам Ефимов.

В телефоне российские силовики начали читать банковские переводы.

"Я врал до последнего. Говорил, что это на гуманитарку для гражданских. Вечером отпустили в отель. На следующий день под предлогом подписания каких-то документов меня передали двум полицейским. Без объяснений забросили в темное помещение, похожего на подвал", – рассказывал Даниил родственникам.

Ужасное заключение за любовь к Украине

По словам парня, сокамерников били за пение украинских песен, заставляли кричать "слава России" перед портретом Путина. Россияне били, душили его пакетом, заставляли учить гимн России. Затем он должен был петь его каждый день.

На допросах к Михаилу применяли физическое насилие и угрожали расстрелом, заставляя подписать признание.

Адвокат и отец Даниила согласились на "искреннее раскаяние", чтобы смягчить приговор.

Как сработала российская культура "стукачей"

Издание уточняет, что Даниил дистанционно окончил школу на подконтрольной Украине территории. По словам брата, он дальше планировал учиться в украинском ВУЗе, но не успел подать документы.

По настоянию отца, который придерживается пророссийских взглядов, он поступил в Южный федеральный университет в Ростове. Позже все равно планировал поступить в КНУ им. Тараса Шевченко.

На суде сосед Даниила по общежитию рассказал, что от того "постоянно шел негатив": он называл Россию агрессором, обвинял в совершении преступлений против гражданских и критиковал Путина.

Куратор его группы из университета Людмила Зайцева доложила, что юноша "категорически отказывался участвовать в патриотических мероприятиях и воспитательных программах", которые, в частности, касались "важности знания истории России".

В июле 2024 года парня признали виновным в "государственной измене" и отправили в колонию строгого режима. Сейчас он заключен в Ростове.

В приговоре указано, что Даниил от родных с подконтрольной Украине территории слышал ложные данные. Это "сформировало у него ложное представление" о ВСУ и событиях в Украине.