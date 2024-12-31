Фонд Сергія Притули отримав від хлопця 5200 гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske, яке розпитало його брата.

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Як Данило потрапив до рук російських силовиків

Хлопець народився та жив у місті Сніжне, яке окупували у 2014 році. Він потрапив до рук російських силовиків у грудні 2023 року, коли разом із сім’єю планував поїздку до Туреччини.

Під час паспортного контролю у Волгограді Данило показав український документ, але прикордонники попросили російський. Хлопець відмовився його використовувати, тому його схопили і відвезли до кімнати для допитів. Він планував поновити український закордонний паспорт та виїхати з окупованої території.

Щойно я показав документи, завели на допит. Запитали номер близьких. Я відкрив телефон, щоб знайти його, як одразу почулося: "Ти що там відвертаєш?" – і телефон вихопили з рук. Я був наляканий, бо здогадувався, хто ці люди та на що здатні,

– пише з вʼязниці родичам Єфімов.

У телефоні російські силовики почали читати банківські перекази.

"Я брехав до останнього. Казав, що це на гуманітарку для цивільних. Увечері відпустили до готелю. Наступного дня під приводом підписання якихось документів мене передали двом поліціянтам. Без пояснень закинули до темного приміщення, схожого на підвал", – розповідав Данило родичам.

Жахливе ув'язнення за любов до України

За словами хлопця, співкамерників били за спів українських пісень, змушували кричати "слава Росії" перед портретом Путіна. Росіяни били, душили його пакетом, змушували вчити гімн Росії. Потім він мав співати його щодня.

На допитах до Михайла застосовували фізичне насильство та погрожували розстрілом, змушуючи підписати зізнання.

Адвокат і батько Данила погодилися на "щире каяття", щоб пом'якшити вирок.

Як спрацювала російська культура "стукачів"

Видання уточнює, що Данило дистанційно закінчив школу на підконтрольній Україні території. За словами брата, він далі планував навчатися в українському ВНЗ, але не встиг подати документи.

За наполяганням батька, який дотримується проросійських поглядів, він вступив до Південного федерального університету в Ростові. Пізніше все одно планував вступити до КНУ ім. Тараса Шевченка.

На суді сусід Данила з гуртожитку розповів, що від того "постійно йшов негатив": він називав Росію агресором, звинувачував у скоєнні злочинів проти цивільних і критикував Путіна.

Кураторка його групи з університету Людмила Зайцева доповіла, що юнак "категорично відмовлявся брати участь у патріотичних заходах і виховних програмах", які, зокрема, стосувалися "важливості знання історії Росії".

У липні 2024 року хлопця визнали винним у "державній зраді" й відправили до колонії суворого режиму. Наразі він ув'язнений у Ростові.

У вироку зазначено, що Данило від рідних з підконтрольної Україною території чув хибні дані. Це "сформувало в нього хибне уявлення" про ЗСУ та події в Україні.