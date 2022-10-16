Граждан Египта призывают покинуть территорию страны всеми имеющимися способами, то есть наземными путями через соседние страны. Сделать это в посольстве просят как можно скорее.

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Граждан просят возвращаться домой

В обращении посольства Египта в Киеве говорится, что граждане, которые не планируют выезжать из Украины, несмотря на призывы, должны предоставить дипломатам свои контакты, чтобы их могли проинформировать о той или иной опасности.

В то же время МИД страны призвало своих граждан не находиться вблизи опасных мест и избегать их и при возможности вернуться в Египет.

МИД советует гражданам Египта в Украине проявлять чрезвычайную осторожность, принимать все необходимые меры и обеспечивать необходимые потребности в ожидании ухудшения ситуации, а также рекомендует гражданам готовиться к возвращению домой, чтобы находиться в безопасности,

– говорится в заявлении.

Стоит отметить, что такое заявление уже сделали в Китае – Пекин также призывает своих граждан уехать из Украины из-за ситуации безопасности.

Кроме того, после массированных ракетных обстрелов 10 октября к своим гражданам обращались и в США с призывом уехать из Украины из-за опасности. Таким образом, Египет стал третьей страной мира, которая в этом месяце попросила своих граждан уехать из Украины.

Однако на фоне обстрелов россиян посольства США и стран ЕС не намерены покидать Киев. В частности, на это не повлияло даже то, что во время атаки 10 октября россияне повредили здание немецкого консульства.

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