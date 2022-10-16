Громадян Єгипту закликають покинути територію країни усіма наявними способами, тобто наземними шляхами через сусідні країни. Зробити це в посольстві просять якнайшвидше.

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Громадян просять повертатися додому

У зверненні посольства Єгипту в Києві йдеться про те, що громадяни, які не планують виїжджати з України попри заклики, мають надати дипломатам свої контакти, аби їх могли поінформувати про ту чи іншу небезпеку.

Водночас МЗС країни закликало своїх громадян не перебувати поблизу небезпечних місць та уникати їх і за можливості повернутися до Єгипту.

МЗС радить громадянам Єгипту в Україні проявляти надзвичайну обережність, вживати всіх необхідних заходів та забезпечувати необхідні потреби через очікування погіршення ситуації, а також рекомендує громадянам готуватися до повернення додому, щоб перебувати у безпеці,

– йдеться у заяві.

Варто зауважити, що таку заяву вже зробили у Китаї – Пекін також закликає своїх громадян виїхати з України через безпекову ситуацію.

Крім того, після масованих ракетних обстрілів 10 жовтня до своїх громадян зверталися і в США із закликом виїхати з України через небезпеку. Таким чином Єгипет став третьою країною світу, яка цього місяця попросила своїх громадян виїхати з України.

Однак на тлі обстрілів росіян посольства США та країн ЄС не планують покидати Київ. Зокрема на це не вплинуло навіть те, що під час атаки 10 жовтня росіяни пошкодили будівлю німецького консульства.

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