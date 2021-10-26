Египет отменяет чрезвычайное положение
В апреле 2017 года власти Египта ввели чрезвычайное положение после смертельных терактов в храмах. Несмотря на улучшение ситуации с безопасностью, такой режим регулярно продлевали на 3 месяца.
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Об отмене чрезвычайного положения сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем фейсбуке. Он лично принял решение о завершении ЧП.
Это решение о том, что египетский народ был настоящим творцом в последние годы, с признаками честности и целостности во всех усилиях развития и строительства,
– резюмировал президент.
Он добавил, что благодаря верным людям, страна стала оазисом безопасности и стабильности в регионе.
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