Египет отменяет чрезвычайное положение

В апреле 2017 года власти Египта ввели чрезвычайное положение после смертельных терактов в храмах. Несмотря на улучшение ситуации с безопасностью, такой режим регулярно продлевали на 3 месяца.

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Об отмене чрезвычайного положения сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем фейсбуке. Он лично принял решение о завершении ЧП.

Это решение о том, что египетский народ был настоящим творцом в последние годы, с признаками честности и целостности во всех усилиях развития и строительства,

– резюмировал президент.

Он добавил, что благодаря верным людям, страна стала оазисом безопасности и стабильности в регионе.

Обратите внимание! В апреле 2020 года чрезвычайное положение в Египте ввели также из-за вспышки коронавируса.

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