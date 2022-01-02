Египет засыпало снегом: есть жертвы непогоды, власти ввели режим ЧС
2 января 2022 , 09:54Читати новину українською
Источник:Ahram Online
В Египте выпал сильный дождь и снег. Жертвами непогоды стали три человека. Из-за этого власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
Про непогоду в Єгипті та її наслідки повідомляється з посиланням на слова офіційного представника Міністерства охорони здоров'я Єгипта Хусама Абдель Гаффара.
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Останні непогоди в Єгипті
Із-за дождя, який падав у течії кількох годин, а також сніг, у шести провінціях Єгипта погибли 3 людини.
- Один из погибших – чоловік із провинции Кафр-эш-Шейх. Він коснувся мокрих проводів, в результаті його поразило електричним током.
- Еще один человек погиб в ДТП на скользкой дороге.
- Третью жертву стихии извлекли из-под завалов двухэтажного дома в Александрии. Здание обрушилось в результате дождя.
Власти объявили режим ЧС
Из-за непогоды египетские власти решили объявить режим чрезвычайной ситуации. В рамках этого отменили обучение в школах. Кроме того, усилили общие меры безопасности.
Курорт Египта засыпало снегом: что известно
- В первый день 2022 года на популярном египетском курорте Хургада выпал снег и град.
- Когда снег начал таять, улицы переполнились водой.
- Пострадали и гостиницы. В частности, в одной из них за час затопило балконы всех номеров.
Снег в Египте: смотрите видео
Снежило в Хургаде: смотрите видео