Про негоду в Єгипті та її наслідки видання повідомляє з посиланням на слова офіційного представника Міністерства охорони здоров'я Єгипту Хусама Абдель Гаффара.
До теми У перший день нового року: курорт Єгипту потерпає від снігу та граду
Наслідки негоди в Єгипті
Через дощ, який падав протягом кількох годин, а також сніг, у шести провінціях Єгипту загинули 3 людей.
- Один із загиблих – чоловік із провінції Кафр-еш-Шейх. Він торкнувся мокрих дротів, у результаті його вразило електричним струмом.
- Ще одна людина загинула в ДТП на слизькій дорозі.
- Третю жертву стихії витягли з-під завалів двоповерхового будинку в Олександрії. Будівля обвалилася внаслідок дощу.
Влада оголосила режим НС
Через негоду єгипетська влада вирішила оголосити режим надзвичайної ситуації. У межах цього скасували навчання у школах. Крім того, посилили загальні заходи безпеки.
Курорт Єгипту засипало снігом: що відомо
- У перший день 2022 року на популярному єгипетському курорті Хургада випав сніг і град.
- Коли сніг почав танути, вулиці переповнилися водою.
- Постраждали й готелі. Зокрема, в одному з них за годину затопило балкони всіх номерів.
Сніг в Єгипті: дивіться відео
Сніжило в Хургаді: дивіться відео