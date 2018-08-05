Египет воюет с "Исламским государством" на Синае: подробности

С начала 2018 года египетские военные постоянно ведут борьбу с боевиками "Исламского государства" и только в начале августа ликвидировали на Синае по меньшей мере 52 боевиков террористической группировки.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на Reuters.

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Вооруженные силы Египта силы на территории Синайского полуострова несколько дней проводили масштабную операцию против "Исламского государства" и уничтожили по меньшей мере 52 боевиков.

Фото с места проведения операции против "Исламского государства"

Операции против исламистских боевиков начались в феврале 2018 года и продолжаются регулярно. Египтяне ликвидировали более 300 боевиков, собственные же потери оценивают довольно оптимистично – только в 35 человек.

Напомним, что на полуострове Синай расположен популярный среди украинцев курорт Шарм-эль-Шейх. Впрочем, о наличии какой-либо опасности для туристов не сообщается.