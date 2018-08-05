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Єгипет воює з "Ісламською державою" на Синаї: подробиці

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Єгипет воює з "Ісламською державою" на Синаї
Єгипет воює з "Ісламською державою" на Синаї / Фото з відкритих джерел

З початку 2018 року єгипетські військові постійно ведуть боротьбу з бойовиками "Ісламської держави" і тільки на початку серпня ліквідували на Синаї щонайменше 52 бойовики терористичного угруповання.

Про це повідомив Укрінформ з посиланням на Reuters.

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Збройні сили Єгипту сили на території Синайського півострова кілька днів проводили масштабну операцію проти "Ісламської держави" і знищили щонайменше 52 бойовики. 


Фото з місця проведення операції проти "Ісламської держави"

Операції проти ісламістських бойовиків розпочались у лютому 2018 року і тривають регулярно. Єгиптяни ліквідували вже понад 300 бойовиків, власні ж втрати оцінюють доволі оптимістично – лише у 35 осіб.

Нагадаємо, що на півострові Синай розташовано популярний серед українців курорт Шарм-ель-Шейх. Втім, про наявність будь-якої небезпеки для туристів не повідомляється.

Теги: Єгипет війна Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
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