Египет всколыхнули масштабные протесты: чего требуют митингующие – фото, видео
Люди вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против политики действующего президента страны Абдулы Фаттаха ас-Сиси. Это первые подобные акции в стране после военного переворота в 2013 году.
Сотни египтян вышли на площадь Тахрир в Каире, а также вышли на улицы в других городах страны с требованием отставки Сиси. Причиной протестов стало обвинение президента в коррупции. Египетскому лидеру его выдвинуло правительство. Об этом информирует The Guardian.
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На акциях протеста люди кричат лозунги: "Сиси, убирайся!". Тем временем силы безопасности используют слезоточивый газ, многих демонстрантов полицейские задержали.
Протесты в Каире/ фото Getty images
Протесты в Египте: видео
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Кто такой Абдэль Фаттаха ас-Сиси?Он египетский военный и 6-й президент Египта. Стиль правления ас-Сиси характеризуется преследованиями оппонентов, в частности, пытками и убийствами.
Важно! Поводом к протестам против Сиси стали заявления бизнесмена и актера из Египта Мухаммеда Али, который несколько недель назад сбежал из страны. В своих соцсетях он опубликовал ряд видеозаписей, в которых обвинил президента Египта и руководство армии в коррупции. Али утверждал, что стал свидетелем масштабного злоупотребления государственными средствами при строительстве роскошных отелей, президентских дворцов и могилы для матери действующего президента.