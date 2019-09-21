Египет всколыхнули масштабные протесты: чего требуют митингующие – фото, видео

Люди вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против политики действующего президента страны Абдулы Фаттаха ас-Сиси. Это первые подобные акции в стране после военного переворота в 2013 году.

Сотни египтян вышли на площадь Тахрир в Каире, а также вышли на улицы в других городах страны с требованием отставки Сиси. Причиной протестов стало обвинение президента в коррупции. Египетскому лидеру его выдвинуло правительство. Об этом информирует The Guardian.

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На акциях протеста люди кричат лозунги: "Сиси, убирайся!". Тем временем силы безопасности используют слезоточивый газ, многих демонстрантов полицейские задержали.







Протесты в Каире/ фото Getty images

Протесты в Египте: видео

Интересно, что это первые протестные движения, которые возникли в Египте после подавления инакомыслия за правления Сиси. Действующий президент страны пришел к власти после свержения режима бывшего президента-исламиста Мохамеда Мурси в 2013 году. Государственное телевидение не освещало протесты, а один из ведущих правительственных телеканалов заявил: в центре Каира собралась лишь небольшая группа протестующих.

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Кто такой Абдэль Фаттаха ас-Сиси?Он египетский военный и 6-й президент Египта. Стиль правления ас-Сиси характеризуется преследованиями оппонентов, в частности, пытками и убийствами.

Важно! Поводом к протестам против Сиси стали заявления бизнесмена и актера из Египта Мухаммеда Али, который несколько недель назад сбежал из страны. В своих соцсетях он опубликовал ряд видеозаписей, в которых обвинил президента Египта и руководство армии в коррупции. Али утверждал, что стал свидетелем масштабного злоупотребления государственными средствами при строительстве роскошных отелей, президентских дворцов и могилы для матери действующего президента.