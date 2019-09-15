Трамп назвал своего "любимого диктатора"

Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдула-Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".

Инцидент произошел перед встречей Трампа с египетскими чиновниками на саммите G7, пишет Wall Street Journal.

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Перед встречей Дональд Трамп громко задал вопрос: "Где мой любимый диктатор?".

Таким образом, американский лидер пытался узнать, где его египетский коллега Абдул-Фаттах ас-Сиси.

После этого в комнате повисла тишина. Свидетели инцидента считают, что Трамп просто мог пошутить.

Кто такой Абдул-Фаттах ас-Сиси?​

Он египетский военный и 6-й президент Египта. Стиль правления ас-Сиси характеризуется преследованиями оппонентов, в частности, пытками и убийствами.



Заметим, что Белый дом не делал официальных заявлений с осуждением его практик.

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