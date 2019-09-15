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      Трамп назвал своего "любимого диктатора"

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      Дональд Трамп назвал своего "любимого диктатора"
      Дональд Трамп назвал своего "любимого диктатора" / Getty images

      Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдула-Фаттаха ас-Сиси своим "любимым диктатором".

      Инцидент произошел перед встречей Трампа с египетскими чиновниками на саммите G7, пишет Wall Street Journal.

      Недавно: Трамп решил поздравить Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

      Перед встречей Дональд Трамп громко задал вопрос: "Где мой любимый диктатор?".

      Таким образом, американский лидер пытался узнать, где его египетский коллега Абдул-Фаттах ас-Сиси.

      После этого в комнате повисла тишина. Свидетели инцидента считают, что Трамп просто мог пошутить.

      Кто такой Абдул-Фаттах ас-Сиси?​
      Он египетский военный и 6-й президент Египта. Стиль правления ас-Сиси характеризуется преследованиями оппонентов, в частности, пытками и убийствами.

      Заметим, что Белый дом не делал официальных заявлений с осуждением его практик.

      Было и такое: Обещаю не строить там Trump Tower – Трамп отшутился относительно покупки Гренландии

      blog_ava
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      Теги: Новости США Курьезные новости Дональд Трамп G7 Египет
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