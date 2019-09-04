Трамп решил поздравить Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу, когда его попросили сказать что-то стране, которая отмечает начало Второй мировой войны.

Так, 1 сентября американского лидера спросили, есть ли у него что сказать жителям Польши в годовщину начала Второй мировой войны, пишет Washington Post.

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Перед этим Трамп отменил визит в Варшаву, где должен был участвовать в памятных мероприятиях. Он объяснил это ураганом "Дориан", который надвигался на США.

Так, отвечая на вопрос о годовщине вторжения в Польшу нацистов, Трамп отметил, что "имеет отличное послание" для страны. Он добавил, что планирует визит туда в ближайшее время.

А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это большая страна с замечательными людьми. У нас также есть много польских людей в нашей стране – около восьми миллионов. Мы любим наших польских друзей,

– заявил лидер США.

Отметим, часть субботы, 31 августа, когда и был первый день мероприятий в Польше, американский лидер провел за игрой в гольф. На памятных мероприятиях в Польше американский президент мог бы встретиться с Владимиром Зеленским, однако из-за отмены визита этого не произошло.