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      Трамп вирішив привітати Польщу з річницею початку Другої світової війни

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      Трамп привітав Польщу з річницею початку Другої світової війни
      Трамп привітав Польщу з річницею початку Другої світової війни / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп привітав Польщу, коли його попросили сказати щось країні, яка відзначає початок Другої світової війни.

      Так, 1 вересня американського лідера запитали, чи є у нього що сказати жителям Польщі річницю початку Другої світової війни, пише Washington Post.

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      Перед цим Трамп скасував візит до Варшави, де мав брати участь у пам’ятних заходах. Він пояснив це ураганом "Доріан", який насувався на США.

      Так, відповідаючи на запитання про річницю вторгнення у Польщу нацистів, Трамп зазначив, що "має відмінне послання" для країни. Він додав, що планує візит туди найближчим часом.

      А поки я просто хочу привітати Польщу. Це велика країна з чудовими людьми. У нас також є багато польських людей в нашій країні – близько восьми мільйонів. Ми любимо наших польських друзів,
      – заявив лідер США.

      Зазначимо, частину суботи, 31 серпня, коли й був перший день заходів у Польщі, американський лідер провів за грою у гольф. На пам'ятних заходах у Польщі американський президент міг би зустрітись із Володимиром Зеленським, однак через скасування візиту цього не сталося. 

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      Теги: Дональд Трамп Новини США Історія Новини Польщі Новини політики
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