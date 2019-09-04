Трамп вирішив привітати Польщу з річницею початку Другої світової війни

Президент США Дональд Трамп привітав Польщу, коли його попросили сказати щось країні, яка відзначає початок Другої світової війни.

Так, 1 вересня американського лідера запитали, чи є у нього що сказати жителям Польщі річницю початку Другої світової війни, пише Washington Post.

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Перед цим Трамп скасував візит до Варшави, де мав брати участь у пам’ятних заходах. Він пояснив це ураганом "Доріан", який насувався на США.

Так, відповідаючи на запитання про річницю вторгнення у Польщу нацистів, Трамп зазначив, що "має відмінне послання" для країни. Він додав, що планує візит туди найближчим часом.

А поки я просто хочу привітати Польщу. Це велика країна з чудовими людьми. У нас також є багато польських людей в нашій країні – близько восьми мільйонів. Ми любимо наших польських друзів,

– заявив лідер США.

Зазначимо, частину суботи, 31 серпня, коли й був перший день заходів у Польщі, американський лідер провів за грою у гольф. На пам'ятних заходах у Польщі американський президент міг би зустрітись із Володимиром Зеленським, однак через скасування візиту цього не сталося.