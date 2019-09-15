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      Трамп назвав свого "улюбленого диктатора"

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      Дональд Трамп назвав свого "улюбленого диктатора"
      Дональд Трамп назвав свого "улюбленого диктатора" / Getty images

      Президент США Дональд Трамп назвав єгипетського колегу Абдель Фаттаха ас-Сісі своїм "улюбленим диктатором".

      Інцидент трапився перед зустріччю Трампа з єгипетськими чиновниками на саміті G7, пише Wall Street Journal.

      Нещодавно: Трамп вирішив привітати Польщу з річницею початку Другої світової війни

      Перед зустріччю Дональд Трамп голосно поставив питання: "Де мій улюблений диктатор?".

      Таким чином, американський лідер намагався дізнатися, де його єгипетський колега Абдель Фаттах ас-Сісі.

      Після цього в кімнаті повисла тиша. Свідки інциденту вважають, що Трамп просто міг пожартувати.

      Хто такий Абдель Фаттаха ас-Сісі?Він єгипетський військовий та 6-й президент Єгипту. Стиль правління ас-Сісі характеризується переслідуваннями опонентів, зокрема, тортурами і вбивствами.

      Зауважимо, що Білий дім не робив офіційних заяв з засудженням його практик.

      Було й таке: Обіцяю не будувати там Trump Tower, – Трамп віджартувався щодо купівлі Гренландії

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      Теги: Новини США Курйозні новини Дональд Трамп Єгипет G7
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