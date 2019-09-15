Трамп назвав свого "улюбленого диктатора"

Президент США Дональд Трамп назвав єгипетського колегу Абдель Фаттаха ас-Сісі своїм "улюбленим диктатором".

Інцидент трапився перед зустріччю Трампа з єгипетськими чиновниками на саміті G7, пише Wall Street Journal.

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Перед зустріччю Дональд Трамп голосно поставив питання: "Де мій улюблений диктатор?".

Таким чином, американський лідер намагався дізнатися, де його єгипетський колега Абдель Фаттах ас-Сісі.

Після цього в кімнаті повисла тиша. Свідки інциденту вважають, що Трамп просто міг пожартувати.

Хто такий Абдель Фаттаха ас-Сісі?Він єгипетський військовий та 6-й президент Єгипту. Стиль правління ас-Сісі характеризується переслідуваннями опонентів, зокрема, тортурами і вбивствами.



Зауважимо, що Білий дім не робив офіційних заяв з засудженням його практик.

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