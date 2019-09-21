Єгипет сколихнули масштабні протести: чого вимагають мітингувальники – фото, відео

Люди вийшли на вулиці, аби висловити свій протест проти політики чинного президента країни Абдули Фаттаха ас-Сісі. Це перші подібні акції в країні після військового перевороту в 2013 році.

Сотні єгиптян вийшли на площу Тахрір у Каїрі, а також повиходили на вулиці в інших містах країни з вимогою відставки Сісі. Причиною протестів стало звинувачення президента в корупції. Єгипетському лідеру їх висунув уряд. Про це інформує The Guardian.

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На акціях протесту люди кричать гасла: "Сісі, забирайся!". Тим часом сили безпеки використовують сльозогінний газ, багатьох демонстрантів поліцейські затримали.







Протести в Каїрі/ фото Getty images

Протести в Єгипті: відео

Цікаво, що це перші протестні рухи, які виникли в Єгипті після придушення інакомислення за правління Сісі. Чинний президент країни прийшов до влади після повалення режиму колишнього президента-ісламіста Мохамеда Мурсі в 2013 році. Державне телебачення не висвітлювало протести, а один з провідних урядових телеканалів заявив: в центрі Каїра зібралася лише невелика група протестувальників.

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Хто такий Абдель Фаттаха ас-Сісі?Він єгипетський військовий та 6-й президент Єгипту. Стиль правління ас-Сісі характеризується переслідуваннями опонентів, зокрема, тортурами і вбивствами.

Важливо! Приводом до протестів проти Сісі стали заяви бізнесмена та актора з Єгипту Мухаммеда Алі, який кілька тижнів тому втік з країни. У своїх соцмережах він опублікував низку відеозаписів, у яких звинуватив президента Єгипту та керівництво армії в корупції. Алі стверджував, що став свідком масштабного зловживання державними коштами при будівництві розкішних готелів, президентських палаців і могили для матері чинного президента.