Єгипет сколихнули масштабні протести: чого вимагають мітингувальники – фото, відео
Люди вийшли на вулиці, аби висловити свій протест проти політики чинного президента країни Абдули Фаттаха ас-Сісі. Це перші подібні акції в країні після військового перевороту в 2013 році.
Сотні єгиптян вийшли на площу Тахрір у Каїрі, а також повиходили на вулиці в інших містах країни з вимогою відставки Сісі. Причиною протестів стало звинувачення президента в корупції. Єгипетському лідеру їх висунув уряд. Про це інформує The Guardian.
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На акціях протесту люди кричать гасла: "Сісі, забирайся!". Тим часом сили безпеки використовують сльозогінний газ, багатьох демонстрантів поліцейські затримали.
Протести в Каїрі/ фото Getty images
Протести в Єгипті: відео
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Хто такий Абдель Фаттаха ас-Сісі?Він єгипетський військовий та 6-й президент Єгипту. Стиль правління ас-Сісі характеризується переслідуваннями опонентів, зокрема, тортурами і вбивствами.
Важливо! Приводом до протестів проти Сісі стали заяви бізнесмена та актора з Єгипту Мухаммеда Алі, який кілька тижнів тому втік з країни. У своїх соцмережах він опублікував низку відеозаписів, у яких звинуватив президента Єгипту та керівництво армії в корупції. Алі стверджував, що став свідком масштабного зловживання державними коштами при будівництві розкішних готелів, президентських палаців і могили для матері чинного президента.