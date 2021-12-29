В Египте украинские туристы остались без ночлега: в отеле не было мест
Источник:фейсбук Дмитрия Митасова
Новогодний отдых 25 украинских туристов в Египте начался со скандала. Их 10 часов отказывались селить в отель, который те уже оплатили.
Сначала туристам врали о проблемах с электричеством
Инцидент произошел в курортном городе Марса-Алам. Украинские туристы оплатили отдых в отеле Albatros Sea World Marsa Alam. Билеты купили у оператора Anextour.
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Когда украинцы приехали в отель, их попросили не выходить из автобуса. Мол, гид должен был предоставить какую-то важную информацию. Тогда пришел представитель Anextour и сказал, что в отеле проблемы с электричеством. Однако впоследствии выяснилось, что это – ложь. По словам туристов, сама же компания впоследствии признала, что электричество там ни при чем.
В отеле сказали, что у них проблемы с номерами, но, пока мы ждали заселения, то поселили несколько семей из Германии и Великобритании. Anextour сказал, что это наша проблема с отелем,
– рассказал Дмитрий Митасов.
Украинцев хотели переселить в более дешевую гостиницу
Турист опубликовал на своей странице видео с места происшествия. На нем слышно, как украинцы скандалят: "Менеджер!". Впоследствии к стойке регистрации подошел работник отеля. Он заявил, что в отеле нет свободных номеров и посоветовал гостям на 1 – 2 дня отправиться в другой отель, а потом вернуться.
На возмущение украинцев о том, что они оплатили конкретно этот отель, работник ответил: "Мы знаем. Сейчас у нас перегруз. Мы хотим вам помочь". Мол, туристы могут ночевать в соседней гостинице, а день проводить в оплаченном. Сами же туристы утверждают, что такая альтернатива была значительно дешевой от оплаченного отеля.
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После почти 10-часового ожидания, которое закончилось в 4 часа утра, украинцам таки предоставили номера.
Как могла случиться такая ситуация
В комментариях к сообщению работники туристических агентств объяснили, что такая ситуация иногда случается. Причина – перепродажа номеров в отеле. Особенно после того, как въезд в Египет разрешили для россиян и поток туристов увеличился. Поэтому практика сперва поселить в другой отель, а потом – в забронированной якобы теперь не редкость.Обратите внимание! Редакция 24 канала пытается связаться с Anextour, чтобы услышать официальный комментарий компании по поводу инцидента с туристами.
Полный текст публикации Дмитрия Митасова в фейсбуке:
По приезду в отель нас попросили не выходить из автобуса, потому что гид должен предоставить какую-то информацию. Пришел представитель Anextour и начал откровенно врать что в отеле проблема с электричеством. Они предлагали поехать в соседнюю гостиницу на двое, а может на трое суток. Это не подходило по нескольким причинам.
И следующие факты таковы:
1. С электричеством в отеле проблем не было, что потом признали представители Anextour. Они солгали.
2. В отеле сказали, что у них проблемы с номерами, но, пока мы ждали заселения, поселили несколько семей из Германии и Британии.
3. Anextour умыл руки. Сказал, что это наша проблема с гостиницей.
4. После почти 10-часового ожидания, которое закончилось в 4 утра, и громкого скандала нам предоставили номера.
5. Компания Teztour, у которой я купил этот тур, а она его перекупили в Anextour, тоже пока ничего внятного не ответила.