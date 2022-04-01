Его цель – деморализовать украинцев, – Саакашвили о словах Лаврова относительно переговоров

Украина и Россия проводят переговоры относительно войны. Российская сторона пытается всеми силами использовать это с пользой для себя.

После начала военного вторжения в Украину Россия выдвигала украинцам ультимативные требования на переговорах. Однако успехи украинской армии, в том числе под Киевом, вынудили оккупантов несколько умерить свои "пожелания".

Читайте также Переговоры между Украиной и Россией, исчезновение Шойгу и преемник Путина: интервью с экспертом

Поэтому провалы в военных действиях заставляют россиян прибегать к уловкам на дипломатическом фронте. В том числе и относительно заявлений по итогам каждого из раундов переговоров. Российская сторона пытается даже прибегать к собственной трактовке того, о чем пытались договориться стороны.

Особенно усердствует в таком министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили призывает не доверять словам российского дипломата.

"Когда Лавров говорит, что есть прогресс в переговорах – это очень настораживает. Реально его цель – деморализовать украинцев. Россиянам доверять ни в чем нельзя. Верить можно только силе народа, ВСУ и Главнокомандующему. Надо больше оружия и больше контроля территории, и тогда реально можно вести переговоры", – подчеркнул Саакашвили.

Западные политики тоже не слишком доверяют российской стороне в ходе переговоров. По мнению некоторых американских чиновников, россияне используют эти переговоры как "дымовой занавес" для затягивания времени, чтобы перегруппироваться и дальше продолжить войну против Украины.