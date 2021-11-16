Его состояние может быть критическим, – Денисова об отказе Грузии допустить ее к Саакашвили
Источник:24 канал
Министерство юстиции Грузии не допустило уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову к заключенному Михеилу Саакашвили.
По словам Людмилы Денисовой, власти Грузии не допустили ее к Михаилу Саакашвили из-за того, что состояние его здоровья ухудшилось. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов.
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Были препятствия во время прошлого визита
Людмила Денисова заявила, что власти Грузии препятствовали ее прошлому визиту к Михеилу Саакашвили в конце октября. Тогда у омбудсмена были проблемы с попаданием в страну. На этот же раз Денисова без проблем попала в Грузию, однако Минюст отказал во встрече с политиком. Такое решение сначала сообщили украинскому консулу, затем прислали официальный документ.
По словам Денисовой, власти Грузии не позволили ей посмотреть, в каком состоянии больница, в которой находится Саакашвили. Сам грузинский экс-президент жалуется на психологическое давление.
Саакашвили в тюремной больнице могут посетить близкие родственники, украинский консул и адвокат. Последний рассказал Денисовой, что виделся с политиком. По его словам, состояние Саакашвили ухудшилось – он не встает с постели, а врачей к нему не пускают.
Адвокат был у Саакашвили, и он рассказал о том, что состояние тяжелое, он не встает с кровати, врачи не пускают ни его личного врача, ни консилиума, и он очень просит, чтобы мы распространили информацию о его состоянии. Он снова написал мне письмо, в котором говорит, что последние три дня практически не встает с постели,
– заявила Денисова.
Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что ее мандат распространяется на всех граждан Украины, если они находятся за пределами страны. Поэтому Денисова предположила, что власти Грузии есть что скрывать.
В Грузии рассказали о состоянии Саакашвили
В пенитенциарной службе Грузии заявили, что состояние здоровья экс-президента Саакашвили удовлетворительное. Основные показатели политика в пределах нормы.
По словам замглавы департамента службы Георгия Чидрашвили, жизни Михеила Саакашвили ничего не угрожает. Кроме того, политик якобы проходит лабораторные и другие диагностические исследования.
Визиты Денисовой к Саакашвили в Грузии: главное
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили в тюрьме в городе Рустави 27 октября. Политика туда отправили сразу же после задержания.
- 8 ноября Михеила Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. По словам Денисовой, политика во время госпитализации избили.
- Из больницы Саакашвили написал письмо Денисовой, в котором рассказал об ухудшении состояния своего здоровья и просил еще одной встречи. 15 ноября омбудсмен вылетела в Грузию, однако Минюст не разрешил ей посетить политика.