Его усилиями на Донбассе установили "тишину", – Зеленский отреагировал на смерть Марчука

Экс-премьер-министр Украины, первый глава СБУ, министр обороны и секретарь СНБО Евгений Марчук умер 5 августа. Владимир Зеленский вспомнил, что именно благодаря его усилиям удалось установить режим "тишины" на Донбассе.

Евгений Марчук, по словам жены Ларисы Ившиной, умер от остановки сердца. Президент выразил соболезнования семье политика.

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Защищал Украину в Трехсторонней контактной группе, – Зеленский

Президент вспомнил, что Евгений Марчук был премьер-министром Украины, министром обороны и председателем СБУ. А еще всю свою жизнь посвятил защите национальных интересов Украины.

А в последние годы Евгений Марчук защищал Украину в Трехсторонней контактной группе. Благодаря в частности и его усилиям был установлен режим тишины на Донбассе, который сохраняется до сих пор,

– вспомнил Зеленский.

Он добавил, что Марчук принял участие в урегулировании конфликта с россиянами по острову Тузла. По мнению президента, "этот кейс точно является примером крайне эффективной и действенной реакции ответственных политиков на беспочвенны, но агрессивные территориальные притязания со стороны соседей".

Владимир Зеленский заявил, что уверен в том, что пример Евгения Марчука будет служить указателем для будущих поколений государственных деятелей.

Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память,

– написал президент.

Что известно о Евгение Марчуке

Источник: Википедия