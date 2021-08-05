Его усилиями на Донбассе установили "тишину", – Зеленский отреагировал на смерть Марчука
Источник:фейсбук Владимира Зеленского
Экс-премьер-министр Украины, первый глава СБУ, министр обороны и секретарь СНБО Евгений Марчук умер 5 августа. Владимир Зеленский вспомнил, что именно благодаря его усилиям удалось установить режим "тишины" на Донбассе.
Евгений Марчук, по словам жены Ларисы Ившиной, умер от остановки сердца. Президент выразил соболезнования семье политика.
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Защищал Украину в Трехсторонней контактной группе, – Зеленский
Президент вспомнил, что Евгений Марчук был премьер-министром Украины, министром обороны и председателем СБУ. А еще всю свою жизнь посвятил защите национальных интересов Украины.
А в последние годы Евгений Марчук защищал Украину в Трехсторонней контактной группе. Благодаря в частности и его усилиям был установлен режим тишины на Донбассе, который сохраняется до сих пор,
– вспомнил Зеленский.
Он добавил, что Марчук принял участие в урегулировании конфликта с россиянами по острову Тузла. По мнению президента, "этот кейс точно является примером крайне эффективной и действенной реакции ответственных политиков на беспочвенны, но агрессивные территориальные притязания со стороны соседей".
Владимир Зеленский заявил, что уверен в том, что пример Евгения Марчука будет служить указателем для будущих поколений государственных деятелей.
Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память,
– написал президент.
Что известно о Евгение Марчуке
Источник: Википедия
- Сердце Евгения Марчука остановилось 5 августа 2021 года. Об этом сообщила жена – Лариса Ившина.
- Впоследствии в СБУ рассказали, что он умер из-за осложнений, возникших от коронавируса.
- В 2018 году был уполномочен представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Покинул должность в мае 2019 года.
- В 2008 году был советником президента Виктора Ющенко.
- В 2003 году был министром обороны. Пробыл в должности до сентября 2004 года. Марчук считал, что это было "очень поспешно". Был нардепом Верховной Рады 3 созыва.
- В 1995 – 1996 годах был премьер-министром Украины. Он был уволен якобы за "формирование собственного политического имиджа".
- Работал вицепремьер-министром, первым вицепремьер и исполняющим обязанности главы правительства.
- С 1991 по 1994 год – был первым главой Службы безопасности Украины.
- Он начал свою политическую деятельность в 1963 году из Комитета госбезопасности УССР. Работал в областном управлении КГБ Кировоградской и Полтавской областей. Возглавлял "диссидентское" 5 управления.