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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Его убил снайпер, – украинские бойцы рассказали о невосполнимой утрате

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Ночью с 25 на 26 июня в Авдеевке враг сильно обстреливал позиции украинских военных из гранатометов и пулеметов. Украинские бойцы рассказали, что 24 июня военный ВСУ погиб от руки пророссийского снайпера.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала Евгений Назаренко.

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"За прошедшие сутки, 25 июня, было спокойнее, чем 26 июня. Но тишины все равно нет. Крупнокалиберная артиллерия не применялась боевиками, однако 120-е минометы обстреливали поселок Крымское, что на Луганщине. Это район Бахмутской трассы, там бои идут сейчас каждого дня. Это одна из самых горячих точек. Немножко спокойнее стало на Мариупольском направлении, там тоже не применялась артиллерия и танки, но использовали гарнатометы и пулеметы боевики почти по всей линии. Это Широкино, Лебединское, Павлополь, Гнутово", – отметил военкор.

По его словам, на Донецком направлении эпицентром обстрелов были Крутая Балка и Авдеевка. В Авдеевке враг ночью сильно обстреливал позиции украинских военных из гранатометов и пулеметов.

Сейчас днем ​​недалеко работает пулемет боевиков. Также стучало что-то тяжелое в направлении Песков, пока не можем определить, что. Мы сегодня побывали на позициях, где позавчера (24 июня – ред.) погиб боец ​​ВСУ. Бойцы рассказали, что его убил снайпер во время того, как он смотрел, как меняются рабочие на Донецкой фильтровальной станции. Снайпер знал, что наши будут наблюдать в это время, и попал ему из винтовки в голову,
– рассказал Назаренко.

Напомним, 24 июня в результате активных боевых действий один наш защитник погиб и 4 военнослужащих получили ранения.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Украина – Россия Жертвы
Источник: 24 канал
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