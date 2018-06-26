Його вбив снайпер, – українські бійці розповіли про непоправну втрату

Вночі з 25 на 26 червня в Авдіївці ворог рясно обстрілював позиції українських військових з гранатометів та кулеметів. Українські бійці розповіли, що 24 червня військовий ЗСУ загинув від руки проросійського снайпера.

Про це розповів кореспондент 24 Каналу Євген Назаренко.

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"Упродовж минулої доби, 25 червня, було спокійніше, ніж 26 червня. Але тиші все одно немає. Крупнокаліберна артилерія не застосовувалась бойовиками, проте 120-і міномети обстрілювали селище Кримське, що на Луганщині. Це район Бахмацької траси, там бої йдуть зараз кожного дня. Це одна із найгарячіших точок. Трішки спокійніше стало на Маріупольскому напрямку, там теж не застосовувалась артилерія і танки, але використувували гарнатомети та кулемети бойовики майже по всій лінії. Це Широкине, Лебединське, Павлопіль, Гнутове", – зазначив воєнкор.

За його словами, на Донецькому напрямку епіцентром обстрілів були Крута Балка та Авдіївка. В Авдіївці ворог вночі рясно обстрілював позиції українських військових з гранатометів та кулеметів.

Зараз вдень недалеко працює кулемет бойовиків. Також гупало щось важке в напрямку Пісків, наразі не можемо визначити, що. Ми сьогодні побували на позиціях, де позавчора (24 червня – ред.) загинув боєць ЗСУ. Бійці розповіли, що його вбив снайпер під час того, як він дивився, як змінюються робітники на Донецькій фільтрувальній станції. Снайпер знав, що наші будуть спостерігати в цей час, і попав йому з гвинтівки в голову,

– розповів Назаренко.

Нагадаємо, 24 червня унаслідок активних бойових дій один наш захисник загинув і 4 військовослужбовці отримали поранення.