Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет, который и сообщил печальную весть.

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Погиб Егор Кузьменко

В городском совете рассказали, что Егор Кузьменко родился в 2004 году. Вместе с сестрой был лишен родительской опеки. Поэтому с 14 лет парень воспитывался в коммунальном учреждении "Крылья надежды".

Окончив школу, Егор поступил в учебное заведение, занимался футболом. После начала российского полномасштабного вторжения смог выбраться в Кривой Рог. Там добровольно вступил в ряды ВСУ.

Защищал Украину и мечтал о возвращении к мирной жизни после окончания войны. Однако, 24 июня 2025 года Егор погиб, выполняя боевое задание,

– говорится в сообщении.

Теперь воину навсегда 21 год.

"Добрый, отзывчивый. Слишком справедливый – если так вообще можно сказать. Безгранично любил свою сестру. Всегда был рядом. Всегда защищал. Поэтому не смог стоять в стороне. Пошел защищать. Защищать. Нас всех. 24 июня Егора не стало. Он погиб, защищая нас. Светлая память... И вечная благодарность. Наш Егор. Наш герой. Навсегда с нами", – выразили соболезнования в КЗ "Крылья надежды".