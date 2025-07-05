Про це пише 24 Канал з посиланням на Маріупольську міську раду, яка й сповістила сумну звістку.

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Загинув Єгор Кузьменко

В міській раді розповіли, що Єгор Кузьменко народився у 2004 році. Разом із сестрою був позбавлений батьківського піклування. Тож із 14 років хлопець виховувався у комунальному закладі "Крила надії".

Закінчивши школу, Єгор вступив до навчального закладу, займався футболом. Після початку російського повномасштабного вторгнення зміг вибратися до Кривого Рогу. Там добровільно долучився до лав ЗСУ.

Захищав Україну та мріяв про повернення до мирного життя після закінчення війни. Проте, 24 червня 2025 року Єгор загинув, виконуючи бойове завдання,

– ідеться в повідомленні.

Тепер воїну назавжди 21 рік.

"Добрий, чуйний. Занадто справедливий – якщо так взагалі можна сказати. Безмежно любив свою сестру. Завжди був поруч. Завжди захищав. Тому не зміг стояти осторонь. Пішов боронити. Захищати. Нас усіх. 24 червня Єгора не стало. Він загинув, захищаючи нас. Світла пам’ять… І вічна вдячність. Наш Єгор. Наш герой. Назавжди з нами", – висловили співчуття в КЗ "Крила надії".