Инструмент мужчина сделал самостоятельно из пластиковых трубок. Свирель он прикрепил к своему старому велосипеду. Необычное достижение установил Владислав Козаченко.

Интересно Заплыв с одновременной игрой на флейте: житель Харьковщины установил необычный рекорд – фото

Украинец установил интересное достижение

Козаченко начал свой путь 5 августа в Первомайске Николаевской области. Маршрут мужчина закончил через 3 дня в Тернополе. Всего он преодолел почти 600 километров.

Придумал то, что умею лучше всего. А лучше всего я умею ездить на велосипеде и играть на свирели. Появилась такая идея,

– рассказал Козаченко.

Свой заезд мужчина посвятил 30 годовщине Независимости Украины. Свое достижение он планировал зарегистрировать. Впрочем, в Национальном реестре рекордов Украины заявку Козаченко не захотели принимать.

Необычные рекорды Украины: последние новости