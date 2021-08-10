Инструмент мужчина сделал самостоятельно из пластиковых трубок. Свирель он прикрепил к своему старому велосипеду. Необычное достижение установил Владислав Козаченко.
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Украинец установил интересное достижение
Козаченко начал свой путь 5 августа в Первомайске Николаевской области. Маршрут мужчина закончил через 3 дня в Тернополе. Всего он преодолел почти 600 километров.
Придумал то, что умею лучше всего. А лучше всего я умею ездить на велосипеде и играть на свирели. Появилась такая идея,
– рассказал Козаченко.
Свой заезд мужчина посвятил 30 годовщине Независимости Украины. Свое достижение он планировал зарегистрировать. Впрочем, в Национальном реестре рекордов Украины заявку Козаченко не захотели принимать.
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