Інструмент чоловік зробив самостійно з пластикових трубок. Сопілку він прикріпив до свого старого велосипеду. Незвичайне досягнення становив Владислав Козаченко.

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Українець встановив цікаве досягнення

Козаченко почав свій шлях 5 серпня в Первомайську Миколаївської області. Маршрут чоловік закінчив через 3 дні в Тернополі. Загалом він подолав майже 600 кілометрів.

Придумав те, що вмію найкраще. А найкраще я вмію їздити на велосипеді і грати на сопілці. З'явилася така ідея,

– розповів Козаченко.

Свій заїзд чоловік присвятив 30 річниці Незалежності України. Своє досягнення він планував зареєструвати. Втім у Національному реєстрі рекордів України заявку Козаченка не захотіли приймати.

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