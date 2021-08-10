Інструмент чоловік зробив самостійно з пластикових трубок. Сопілку він прикріпив до свого старого велосипеду. Незвичайне досягнення становив Владислав Козаченко.
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Українець встановив цікаве досягнення
Козаченко почав свій шлях 5 серпня в Первомайську Миколаївської області. Маршрут чоловік закінчив через 3 дні в Тернополі. Загалом він подолав майже 600 кілометрів.
Придумав те, що вмію найкраще. А найкраще я вмію їздити на велосипеді і грати на сопілці. З'явилася така ідея,
– розповів Козаченко.
Свій заїзд чоловік присвятив 30 річниці Незалежності України. Своє досягнення він планував зареєструвати. Втім у Національному реєстрі рекордів України заявку Козаченка не захотіли приймати.
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