Ехали на танках и БТРах: полиция и терроборона в Сумской области за сутки задержала 9 оккупантов

28 февраля 2022 , 01:13
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Источник:

Полиция Сумской области

Только за воскресенье, 27 февраля, работники Сумского районного управления полиции совместно с сотрудниками территориальной обороны задержали 9 вражеских оккупантов.

Все задержанные находятся на срочной службе в вооруженных силах Российской Федерации.

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Вражеские военнослужащие двигались на танках и БТРах.

По словам задержанных, они приехали "на учебу" и не собирались воевать с украинским народом.

Автор: Ігор Саджениця