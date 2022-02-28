Ехали на танках и БТРах: полиция и терроборона в Сумской области за сутки задержала 9 оккупантов

Только за воскресенье, 27 февраля, работники Сумского районного управления полиции совместно с сотрудниками территориальной обороны задержали 9 вражеских оккупантов.

Все задержанные находятся на срочной службе в вооруженных силах Российской Федерации.

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Вражеские военнослужащие двигались на танках и БТРах.

По словам задержанных, они приехали "на учебу" и не собирались воевать с украинским народом.