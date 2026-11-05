В Киевской области в результате российской атаки погибла десятиклассница Екатерина Божко

В селе Хотив Киевской области в результате удара российского беспилотника по жилому дому погибла 14-летняя Екатерина Божко. Девочка училась в десятом классе Хотивского лицея.

О смерти школьницы сообщили в Отделе гуманитарного развития Феодосиевского сельсовета.

Что известно о гибели девочки?

Там отметили, что российская атака произошла 3 ноября. По данным спасателей, в результате попадания возник пожар в двухэтажном частном жилом доме. Тело ребенка обнаружили под завалами пожарные во время проведения поисково-спасательных работ.

Ранения также получила 38-летняя мать погибшей девочки.

В отделе гуманитарного развития выразили соболезнования родным, друзьям, одноклассникам и учителям Екатерины.

Невозможно найти слова, которые могли бы передать боль этой невосполнимой утраты. Прервалась юная жизнь, не сбылись мечты и надежды… Это страшное горе для семьи, друзей, одноклассников, учителей и всей нашей общины,

– говорится в сообщении.

Для поддержки семьи погибшей девушки объявили сбор средств. Присоединиться к помощи можно, перечислив деньги на банковскую карту, реквизиты которой обнародовала община.

Напомним, 3 ноября российские войска подвергли атаке село Хотив Обуховского района в Киевской области ударным беспилотником. Дрон попал в частный двухэтажный жилой дом, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Огонь охватил дом, который впоследствии сгорел дотла. На месте удара развернули спасательную операцию: спасатели тушили пожар и разбирали конструкции разрушенного дома.