На Київщині внаслідок російської атаки загинула десятикласниця Катерина Божко

Катерина Божко / Колаж 24 Каналу (Феодосіївська сільрада, "Канва")
У селі Хотів на Київщині внаслідок удару російського безпілотника по житловому будинку загинула 14-річна Катерина Божко. Дівчина навчалася у десятому класі Хотівського ліцею.
Про смерть школярки повідомили у Відділі гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради.
Що відомо про загибель дівчини?
Там зазначили, що російська атака сталася 3 листопада. За даними рятувальників, внаслідок влучання виникла пожежа у двоповерховому приватному житловому будинку. Тіло дитини виявили під завалами вогнеборці під час проведення пошуково-рятувальних робіт.
Поранення також отримала 38-річна мама загиблої дівчинки.
У відділі гуманітарного розвитку висловили співчуття рідним, друзям, однокласникам та вчителям Катерини.
Неможливо знайти слова, які могли б передати біль цієї непоправної втрати. Обірвалося юне життя, не здійснилися мрії та сподівання… Це страшне горе для родини, друзів, однокласників, учителів та всієї нашої громади
Для підтримки сім'ї загиблої дівчини оголосили збір коштів. Долучитися до допомоги можна, перерахувавши гроші на банківську картку, реквізити якої оприлюднила громада.
Нагадаємо, російські війська 3 листопада атакували село Хотів Обухівського району на Київщині ударним безпілотником. Дрон влучив у приватний двоповерховий житловий будинок, унаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.
Вогонь охопив оселю, яка згодом вигоріла ущент. На місці удару розгорнули рятувальну операцію: надзвичайники гасили пожежу та розбирали конструкції зруйнованого будинку.
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