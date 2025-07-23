Екатерина Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко уходит с должности. Она заявила, что это была самая сложная и ответственная работа в ее жизни.

А также отметила, что почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Минобороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Черногоренко.

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Что сказала Черногоренко о своей работе в Минобороны?

Черногоренко назвала команду Минобороны крутой и отметила, что она не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи и воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов.

Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора,

– добавила она.

А также подвела итоги своей работы в должности заместителя министра обороны. Среди них приложение "Резерв+", которое уже имеет более четырех с половиной миллионов пользователей. Оно позволяет обновить данные без ТЦК и пользоваться электронным военным документом, который всегда под рукой.

Кроме этого, "Армия+", куда присоединились более 840 тысяч военнослужащих. Это приложение позволяет создавать электронные рапорты в несколько кликов, проходить онлайн-обучение на различные темы, содержит первые за 34 года независимости Украины опросы военных онлайн, и не только.

За время своего пребывания в должности Черногоренко также удалось разблокировать перевод военных. Более сорока двух тысяч военнослужащих изменили место службы и усилили те подразделения, где были нужны.

Среди положительных изменений, которых добилась заместитель министра обороны в должности, интеграция ИИ в DELTA, организация в 4 раза более быстрой доставки продуктов в ВСУ, борьба с бюрократией, создание Управления космической политики и целевой оборонной программы, запуск Центра реагирования на киберинциденты.

Черногоренко поблагодарила партнеров, которые постоянно включались, брейнстормили вместе и полностью погружались в цифровую трансформацию обороны. А также выразила надежду, что следующие CDTO продолжат движение в том же темпе.