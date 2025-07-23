Екатерина Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны
- Екатерина Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам цифровизации, заявив, что это была самая сложная работа в ее жизни.
- При ее руководстве были введены приложения "Резерв+" и "Армия+", а также достигнута интеграция ИИ в DELTA, разблокирован перевод военных и создан Центр реагирования на киберинциденты.
- Черногоренко поблагодарила партнеров и выразила надежду на продолжение цифровой трансформации обороны будущими CDTO.
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко уходит с должности. Она заявила, что это была самая сложная и ответственная работа в ее жизни.
А также отметила, что почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Минобороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Екатерину Черногоренко.
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Что сказала Черногоренко о своей работе в Минобороны?
Черногоренко назвала команду Минобороны крутой и отметила, что она не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи и воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов.
Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора,
– добавила она.
А также подвела итоги своей работы в должности заместителя министра обороны. Среди них приложение "Резерв+", которое уже имеет более четырех с половиной миллионов пользователей. Оно позволяет обновить данные без ТЦК и пользоваться электронным военным документом, который всегда под рукой.
Кроме этого, "Армия+", куда присоединились более 840 тысяч военнослужащих. Это приложение позволяет создавать электронные рапорты в несколько кликов, проходить онлайн-обучение на различные темы, содержит первые за 34 года независимости Украины опросы военных онлайн, и не только.
За время своего пребывания в должности Черногоренко также удалось разблокировать перевод военных. Более сорока двух тысяч военнослужащих изменили место службы и усилили те подразделения, где были нужны.
Среди положительных изменений, которых добилась заместитель министра обороны в должности, интеграция ИИ в DELTA, организация в 4 раза более быстрой доставки продуктов в ВСУ, борьба с бюрократией, создание Управления космической политики и целевой оборонной программы, запуск Центра реагирования на киберинциденты.
Черногоренко поблагодарила партнеров, которые постоянно включались, брейнстормили вместе и полностью погружались в цифровую трансформацию обороны. А также выразила надежду, что следующие CDTO продолжат движение в том же темпе.