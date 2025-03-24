Не справилась с болью утраты: в Виннице умерла жена павшего воина Екатерина Гнот

В Виннице попрощались с волонтером Екатериной Гнот. В 2024 году она потеряла на войне мужа.

Близкие Екатерины подозревают доведение до самоубийства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подруг Галину Гладуш и Диану Поповецкую.

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У Екатерины осталось двое маленьких дочерей

Екатерина Гнот была бровистом, одной из лучших мастеров в сфере красоты в Виннице и призером UBS2021.

Она активно поддерживала и помогала ВСУ. Ее муж, Сергей Могилевич, погиб 8 ноября 2024 года в Херсоне во время подготовки БпЛА к запуску.

После смерти любимого Екатерина создала петицию и просила присвоить павшему воину звание Героя Украины. Сбор подписей уже завершен. Петиция находится на рассмотрении.

Галина Гладуш в комментарии для "УП. Жизнь" говорит, что Екатерину довели до самоубийства. По ее словам, полиция уже открыла уголовное производство.

Больше деталей женщина не рассказала из уважения к своей подруге.

24 марта Екатерину похоронили на Сабаровском кладбище в Виннице. Без мамы остались двое маленьких дочерей.

Катя, Катюша! Вчера во время похорон близкого мне человека вырвала сердце своей дорогой в вечность. Навсегда оставила мне свой голос, взгляд, улыбку, все добрые поступки, теплые слова, переписки, голосовые сообщения. Эта проклятая война подарила ее мне и так быстро забрала. Теперь в Винницу на могилу я уже должна поехать к четырем близким,

– написала Галина.

А Диана добавила, что Екатерина "не справилась с болью потери".