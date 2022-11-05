Это была кровавая история – ей не место у нас, – Братчук о демонтаже памятника Екатерине II
Одесса – морские ворота Украины и очень важный город, поэтому демонтаж памятника Екатерине ІІ – важен. Эти имперские нарративы нужно убирать – демонтировать согласно действующему законодательству.
Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что хотя эта инсталляция, которая сейчас есть в Одессе – Екатерина II сейчас в колпаке палача с удавкой, пусть еще немного построит.
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Состоится сессия городского совета, я уверен, что по примеру городского головы даже те депутаты, которые сбежали заграницу – дистанционно проголосуют за демонтаж этой фигуры. Нужно понимать, что это не памятник,
– отмечает Братчук.
По его словам, то, что имеет историческую ценность – флотоводцев или полководцев, их приберут в музей, там они и покоились.
Сергей Братчук о важности демонтажа фигуры Екатерины II в Одессе: смотрите видео
Труханов наконец-то за демонтаж памятника ликвидаторке Запорожской Сечи
"С другой стороны, хочу отметить, что городской голова наконец поддержал позицию ОВА, позицию президента и главное - позицию одесситов", - говорит спикер Одесской ОВА.
Сергей Братчук говорит, что не наблюдает массовых протестов или нареканий, по поводу того, что это имперское безобразие должно убрать.
Это была кровавая история, ей не место у нас,
– резюмирует Сергей Братчук.
Граждане собрали подписи за демонтаж памятника – мэр Одессы был против
- Еще летом украинцы начали подписывать петицию президенту о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Владимир Зеленский рассмотрел ее и обратился в Одесский горсовет, чтобы они разобрались с Екатериной.
- Однако мэр города Геннадий Труханов заявил, что он против сноса памятника.
- 28 сентября горсовет Одессы провалил голосование за демонтаж Екатерины II. Большинство чиновников просто отказались голосовать . "За" высказались только 17 депутатов.