Это была кровавая история – ей не место у нас, – Братчук о демонтаже памятника Екатерине II

Одесса – морские ворота Украины и очень важный город, поэтому демонтаж памятника Екатерине ІІ – важен. Эти имперские нарративы нужно убирать – демонтировать согласно действующему законодательству.

Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что хотя эта инсталляция, которая сейчас есть в Одессе – Екатерина II сейчас в колпаке палача с удавкой, пусть еще немного построит.

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Состоится сессия городского совета, я уверен, что по примеру городского головы даже те депутаты, которые сбежали заграницу – дистанционно проголосуют за демонтаж этой фигуры. Нужно понимать, что это не памятник,

– отмечает Братчук.

По его словам, то, что имеет историческую ценность – флотоводцев или полководцев, их приберут в музей, там они и покоились.

Сергей Братчук о важности демонтажа фигуры Екатерины II в Одессе: смотрите видео

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"С другой стороны, хочу отметить, что городской голова наконец поддержал позицию ОВА, позицию президента и главное - позицию одесситов", - говорит спикер Одесской ОВА.

Сергей Братчук говорит, что не наблюдает массовых протестов или нареканий, по поводу того, что это имперское безобразие должно убрать.

Это была кровавая история, ей не место у нас,

– резюмирует Сергей Братчук.

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