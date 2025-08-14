Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Черкассы.

Почему мать военной не верит в самоубийство?

21-летняя Екатерина Кандиболоцкая была младшей сержанткой, проходила службу в Днепропетровской области, где была поваром. Девушка умерла 22 марта 2025 года. Она планировала приготовить ужин собратьям, однако внезапно покончила с собой.

Матери сообщили, что Екатерина застрелилась из оружия. Однако Мария Швец в эту версию не верит.

Она смеялась. Я не заметила вообще ничего. Сказала, что завтра перезвонит. Что могло произойти за эти 22 дня, что она там пробыла, чтобы она так сделала. Это насколько надо иметь силу воли, чтобы нанести себе такой вред. Посмертной записки нет, в телефоне также ничего нет,

– рассказывает женщина.

Мать Екатерины рассказала, что видела на теле дочери следы, похожие на отпечатки рук. Вместе с адвокатом она требовала повторной экспертизы.

"Нами были поставлены вопросы, могла ли Екатерина осуществить такой выстрел, согласно ее телосложению, весом, длиной рук, были ли ожоговые следы, были ли пороховые следы на ее ладонях именно, под каким углом осуществлялся выстрел", – рассказал юрист Марии Богдан Якубов.

Екатерина Кандиболоцкая совершила самоубийство / фото Суспільне Черкаси

Однако повторной экспертизы так никто и не провел. Следователь проигнорировал ходатайство матери. В мае суд признал бездействие следователя, а в конце июля он получил также обязательное письменное указание по решению таких вопросов. Вопрос необходимости проведения эксгумации должен решить эксперт.

Мария Швец решила похоронить дочь, потому что еще полтора месяца назад заметила темные пятна – тело начало разлагаться. В течение 5 месяцев оно пролежало в уманском морге, однако повторную экспертизу никто не провел.

8 августа Екатерину похоронили на кладбище в родном селе Княжа Криница, в Черкасской области. Рядом с ее могилой разместили свадебное кольцо, ведь, по словам мамы, девушка мечтала о семье.

Заметим, в августе на Закарпатье во время службы застрелился пограничник. Он охранял участок возле границы с Венгрией.