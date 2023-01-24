Запомнилось на всю жизнь, – "Пташка" о ребенке из Мариуполя, маму которого разорвало снарядом

Защитница "Азовстали" с позывным "Пташка" Екатерина Полищук рассказала о разговоре с 12-летней девочкой в Мариуполе. Ребенок на тот момент был ранен и ему сделали операцию.

Когда маленькая девочка проснулась после наркоза, сразу начала спрашивать, где ее мама. Но мамы малышки уже не было в живых.

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"Пташка" рассказала о разговоре с девочкой в Мариуполе

Как оказалось, маму раненой девочки разорвал российский снаряд прямо на глазах ребенка.

Приносят этого ребенка. У нее операция была на ноге. Град повредил ей ногу. С ней была тетя. Я спрашиваю, где ее родители. Тетя сидит в слезах и пока ребенок отходит от наркоза говорит: "Ее мама – моя сестра. На глазах дочери ее разорвало градом. Просто на мелкие частицы,

– рассказала "Пташка".

По словам защитницы, когда девочка пришла в себя, то "Пташке" пришлось успокаивать ребенка. Малышка просила спасти всех от российских захватчиков.

"Это запомнилось мне на всю жизнь. Я говорю: "Не волнуйся. Я украинская военная. Мы вас защитим. Мы никогда вас не оставим, мы вам поможем". Ребенок 12-ти лет, который говорит: "Где моя мама?", я его успокаиваю словами, что все будет хорошо. А она мне говорит: "Для чего они сюда пришли? Зачем они убивают нас? Пожалуйста, спасите нас. Мы не хотим, чтобы они здесь были". Услышав это от ребенка, как можно сказать, что ситуация неоднозначна?" – рассказала "Пташка".

"Пташка" показала видео с женихом, погибшим на войне

Екатерина Полищук с позывным "Пташка" поделилась историей личной потери. Она показала на видео любимого, который погиб на войне.

"Пташка" прошла Мариуполь, "Азовсталь" и плен. Она призналась, жених показал ей, что такое настоящая любовь, верность и побратимство. Он был настоящим воином, напарником и другом.

Екатерина подчеркнула, что парень не любил, когда она плачет, поэтому она борется за двоих.