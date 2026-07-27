Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook .

Что нардеп Зуб написал о трагедии?

Александр Зуб, муж погибшей Екатерины Шалупни, сейчас на фронте.

Сын узнал ее гибель, находясь на позиции. В блиндаже. Пока он защищает всех нас, здесь, в тылу, мы не смогли защитить его жену,

– написал нардеп.

Екатерина работала начальницей юридического отдела Секретариата Украинской ассоциации районных и областных советов и была делегирована на мероприятие.

Почему ее отправили туда, семья Зубов планирует узнать. По этому вопросу нардеп обратился к президенту, правоохранителям и всем, кто имеет полномочия.

Также менее чем за час его обращения поддержали около 100 народных депутатов.

"Надеюсь, что на этот раз опять все не ограничится соболезнованиями и кадровыми решениями. Должна быть правда. Должна быть ответственность", – написал нардеп.

Он вспомнил трагедию на выставке дронов в Чернигове.

Казалось бы – все должны сделать выводы. Но я даже представить не мог, что такая безответственность до сих пор возможна. Особенно цинично звучат слова: "Запад ни с кем не согласовывали",

– написал Валерий Зуб, добавив, что даже для проведения обычной медицинской конференции нужно получить согласование ОВА, подтвердить количество людей, наличие и емкость укрытия.

Он отметил, что в трагедии виновата Россия, но война "не может быть оправданием человеческой халатности, самоуверенности или желания совершить громкую пиар-акцию".

Напомним, что церемония прощания с Екатериной состоится 27 июля в 11.00 во Владимирском кафедральном соборе в Киеве.

После этого прощание также пройдет в Чернигове, где и пройдут похороны.