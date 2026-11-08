"За кадром я тоже просто человек": ведущая Екатерина Соляр о страхах, привычках и маленьких радостях

Для Екатерины Соляр журналистика стала делом, в котором она в конечном итоге нашла свое место. Ее путь в профессии начался еще во время Революции достоинства, когда будущих телеведущих предостерегали от освещения революционных событий. Со временем она поняла, что журналистика – это не только работа перед камерой, но и ответственность за каждое слово, а также готовность быть рядом с людьми в самые сложные моменты.

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Впрочем, за серьезностью в эфире скрывается другая Екатерина – с умением находить повод для радости в обычных вещах и убеждением, что юмор помогает переживать даже самые тяжелые времена. А после российской атаки на ее квартиру ведущая по-новому взглянула на чувство безопасности и на то, что действительно имеет значение. Среди ее личных символов надежды – билет в Севастополь, купленный в начале полномасштабной войны.

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В рамках спецпроекта 24 Канала "За кадром" Екатерина Соляр рассказала, что помогает ей оставаться собой вне эфира и почему некоторые мечты стоит беречь, даже если путь к ним пока неизвестен.

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"Я здесь, я на своем месте": о пути Екатерины Соляр в журналистике

В 2014 году, когда Екатерина Соляр училась в телевизионной школе, за окнами происходила Революция Достоинства. Будущих ведущих учили работать перед камерой, но в то же время предостерегали от участия в освещении революционных событий.

К слову. Революция достоинстваначалась 21 ноября 2013 года как мирный протест против отказа тогдашней власти от европейской интеграции Украины. В результате жестких разгонов митингующих движение переросло в масштабное противостояние, которое привело к свержению пророссийского режима ценой жизней героев Небесной Сотни.

"Тогда я впервые узнала, что такое слово "цензура". Потому что нам начали говорить: "Вы же понимаете, эти события скоро закончатся". Мол, не стоит ставить свою карьеру на карту ради того, чтобы заниматься какими-то революционными делами", – вспоминает ведущая.

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Впоследствии Екатерина осознала и другую сторону профессии – ответственность за каждое слово. В прямом эфире нет второго дубля, ведь зрители слышат все в тот самый момент, когда ведущая говорит.

Ты ничего не можешь исправить. Ты не можешь сказать "стоп", не можешь сказать "давайте заново", не можешь сказать "давайте перезапишем". У тебя есть только один дубль, и он начинается прямо сейчас. Это всегда очень волнительно– объясняет Екатерина Соляр.

Хотя журналистикой она занимается с 2014 года, ощущение, что она действительно на своем месте, пришло только с началом полномасштабного вторжения. До этого Соляр сменила профессию, перейдя с должности начальницы отдела секретариата на производстве пластиковых и картонных карт в журналистику.

Начало полномасштабного вторжения показало мне, что я здесь, я на своем месте, я делаю то, что должна делать. Это было показателем того, что людям интересно меня слушать, я достойна того, чтобы с ними говорить, они прислушиваются ко мне, они мне отвечают, и что моя работа для них важна– говорит ведущая.

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Для Екатерины журналистика давно стала частью личной жизни. Постоянно следить за новостями, изучать события и быть готовой реагировать на них приходится даже в нерабочее время.

Екатерина Соляр в начале карьеры / фото из соцсетей

Это даже не работа, это моя жизнь. Потому что нельзя заниматься журналистикой с 9:00 до 18:00 – ты ею живешь. Ты просыпаешься, берешь телефон, читаешь новости, изучаешь информацию, завтракаешь с телефоном в руках, – рассказывает Соляр.

В то же время работа ведущей не ограничивается пребыванием перед камерой. Журналисты самостоятельно ищут информацию, изучают контекст, анализируют позиции экспертов и коллег, подбирают видео и фотографии, готовя план эфира. При этом нужно быть готовыми менять его в соответствии с новыми обстоятельствами.

Времена "говорящих голов" в кадре ушли в прошлое. И теперь каждая ведущая, каждый журналист весь эфир – от первой до последней буквы – готовит самостоятельно. Он находит информацию, о чем будет говорить, находит факты, которые обязательно нужно упомянуть, прогнозирует, что может произойти в будущем, – объясняет ведущая.

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Поэтому, несмотря на распространенное представление о том, что журналисты получают готовые тезисы, которые нужно лишь озвучить, подготовка к эфиру предполагает самостоятельную работу и анализ информации.

"Они поняли, что не одни": об откровенности, которая помогла другим женщинам

Ведущая привыкла говорить со зрителями о событиях, происходящих в стране, и помогать им складывать целостную картину дня. В то же время иногда важными становятся и темы, выходящие за рамки новостей.

Одно из интервью, к которому Екатерина часто возвращается мысленно, касалось темы женского здоровья. В подкасте с Олегом Борисовым она откровенно рассказала о собственном опыте. После публикации ей написали многие женщины, которые поделились похожими историями и выразили поддержку.

Когда я обо всем этом рассказала, им стало легче, понятнее. Они поняли, что не одиноки. И это было то интервью, которое было нужно не только мне, но и многим женщинам в Украине, – рассказывает Екатерина.

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Несмотря на этот опыт, ведущая признается, что не любит давать интервью и по возможности избегает разговоров о себе. Ей привычнее говорить о других, однако эта откровенная беседа показала, что личная история тоже может стать поддержкой для многих.

Соляр в офисе / фото предоставлено ведущей

"Юмор как подорожник": о характере Екатерины Соляр за кадром

В кадре Екатерина Соляр, к сожалению, чаще всего говорит о трагических событиях и российских атаках, поэтому зрители привыкли видеть ее серьезной. Вне студии ведущая любит шутить, но на экране тщательнее подбирает слова из-за ответственности перед большой аудиторией.

Я бы не назвала это разными образами, просто с друзьями, с родными ты расслабляешься и не контролируешь то, что говоришь. На экране же приходится это контролировать, чтобы не было риска, что кто-то может тебя неправильно понять– объясняет ведущая.

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В компании близких Екатерина любит шутить, особенно ценит интеллектуальный юмор и сарказм. Этот талант, по ее словам, имеет семейные корни – отец всегда умел удачно пошутить.

Впрочем, юмор для ведущей – не только способ развлечься. Она считает его одним из средств, помогающих украинцам переживать войну и справляться с болью.

Екатерина Соляр и ее коллега Анастасия Норицина / фото из соцсетей

"Мне кажется, что это наше лекарство от боли. Ничто так не утоляет боль, как юмор – это словно "подорожник", который мы прикладываем ко всем нашим ранам", – говорит Екатерина.

Однако бывают события, перед которыми шутки отступают. Во время эфиров ведущей приходится не только рассказывать о чужой боли, но и разделять ее с людьми.

Еще одна черта Екатерины – настойчивость. Раньше она считала свое упрямство недостатком, но со временем увидела в нем силу, которая помогает двигаться вперед и отстаивать украинскую позицию.

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Соляр умеет радоваться простым вещам: неожиданным цветам или красивому закату. А особое место в ее жизни занимают кошки. После смерти любимицы Екатерина хотела бы завести котика, но пока не может из-за условий аренды квартиры.

Какой Екатерина бывает за кадром, рассказала ее подруга, подготовив целый перечень наблюдений о ней – от бытовых привычек до особенностей характера:

Она так тихо спит, что иногда лучше проверить, дышит ли она.

Если идти в кино, то обязательно нужно взять с собой сырный и карамельный попкорн.

Если вы договорились встретиться с этой женщиной на выходных, будьте готовы к тому, что встреча может сорваться. Лучше встречаться в будни.

Когда она замолкает, к ней лучше не прикасаться.

Для подарков не нужен повод.

Есть фильмы, которые можно смотреть бесконечно, и это не "Один дома ", а "Грязные танцы " и "Секс в большом городе ".

С близкими эта женщина – сканер, дарительница эмоций, лучший слушатель, самый опытный советчик, модный дом, книга самых интересных историй.

Как покорить ее сердце? Не задавать глупых вопросов. А еще – не словами, а поступками.

"Второй день рождения": о российской атаке, после которой изменилось ощущение безопасности

Полномасштабная война изменила представление Екатерины Соляр о том, что действительно важно. В первые часы вторжения, собираясь на работу в 5:30 утра, она записала голосовое сообщение маме – самому близкому человеку, пытаясь сказать самое главное.

"Что бы ни случилось, я тебя люблю", – такими словами Екатерина обратилась к маме. Хотя она и раньше говорила об этом во время каждого разговора, тогда эти слова обрели особое значение.

Соляр с мамой / фото из соцсетей

31 июля 2025 года стало для ведущей вторым днем рождения.Во время российской атаки она перешла в коридор, как можно дальше от окон. Это было очень своевременное решение. Ведь в комнате внезапно оказались рамы, вылетели дверцы шкафа, а дверь из ванной упала в нескольких сантиметрах от ее головы. Екатерина не пострадала, но у Пережитое изменило ее чувство безопасности.

Настоящий дом ведущая связывает не с квартирой, а с близкими: мамой, братом, который с 2022 года защищает Украину на фронте, и друзьями.

Екатерина Соляр и ее брат / фото предоставлено ведущей

В ночь атаки Екатерина собрала в рюкзак фотографии и подарки родных, которые стали особенно ценными после потери близких.

"Ты понимаешь, что у тебя не так много воспоминаний, например, с отцом, и с каждым годом они все равно тускнеют, и поэтому ты хочешь сохранить их хотя бы в памяти телефона или в распечатанных фотографиях– рассказывает Екатерина.

Отца ведущей нет уже семь лет, а впоследствии ушел из жизни и дедушка. Екатерина верит, что той ночью ее оберегала любовь родных, которых уже нет рядом.

Я уверена, что защита, невидимые стены вокруг меня в коридоре были возведены тогда теми, кого сегодня физически нет рядом со мной, но те, кто прикрывают меня с небес, которые тоже таким образом являются моим куполом и моим домом– делится ведущая.

"Когда можно отпустить контроль": об информационном детоксе и спорте как дисциплине

Полностью отказаться от новостей Екатерине Соляр сложно даже в отпуске. Обычно она следит за десятками телеграм-каналов, но на отдыхе оставляет только один – 24 Канал. Такой формат позволяет немного отдохнуть от новостей, не выпадая из информационного поля.

Еще одним способом отвлечься для ведущей стал спорт. Она никогда не была его поклонницей, однако тренировки помогают поддерживать форму и ненадолго отложить телефон.

Я очень большой "контрольер", и спортзал для меня – это момент или возможность не контролировать все на свете, потому что там контролирует тренер. Он тебе говорит, что делать, а ты просто выполняешь это– объясняет ведущая.

Полюбить тренировки удалось не сразу: однообразные упражнения раньше казались Екатерине скучными. Изменить отношение помог тренер, ради занятий с которым она теперь готова ехать через весь город, тратя около часа на дорогу.

Мне пришлось, скажем так, насильно полюбить спорт. Теперь мне кажется, что это уже дисциплина– признается Соляр.

Екатерина Соляр перед эфиром / фото из соцсетей

Несмотря на то, что тренировки не стали для нее источником постоянного удовольствия, Екатерина больше не представляет свою жизнь без них. Она ставит спорт в один ряд с базовыми повседневными потребностями и встречами с близкими – как то, без чего ее привычный ритм уже невозможен.

"Билет в украинский Крым": о путешествиях и вере в победу

Для Екатерины Соляр путешествия – это возможность перезагрузиться и увидеть мир с другой стороны. За границей ведущая любит наблюдать за повседневной жизнью людей. Особенно ее поразилАмстердам, где горожане неторопливо прогуливаются по улицам, пьют кофе и читают утренние газеты.

Наблюдая за ними, Екатерина задумывается, насколько разной может быть жизнь. Пока люди в других странах наслаждаются обычными буднями, украинцам же приходится переживать революции, экономические потрясения и российскую агрессию.

"Ты наслаждаешься моментом вместе с ними и хотел бы вспомнить, что такое беззаботная жизнь, но понимаешь, что у тебя ее никогда не было", – делится ведущая.

Путешествия Екатерины Соляр / фото предоставлено ведущей

В то же время Екатерина не хотела бы променять Украину на другую страну. Путешествия для нее – это возможность проживать новые истории, а не просто наблюдать за ними со стороны.

Ты как будто смотришь фильм, но при этом не смотришь его по телевизору, а присутствуешь в нем. И каждый раз это новый эпизод. Это просто возможность увидеть, насколько разнообразен наш мир, – объясняет Екатерина.

После начала полномасштабного вторжения ведущая стала больше путешествовать – в командировках и во время отпусков. Она поняла, что страны, которые раньше казались далекими, на самом деле близки как никогда.

Это о развитии, это как читать книги, это как слушать совершенно разную музыку, а не только одного жанра. Это о расширении границ и масштабов, которые не сводятся к рамкам и границам, – говорит ведущая.

Но больше всего Екатерина мечтает оказаться не в европейском городе, а в украинском Крыму. В начале полномасштабного вторжения она купила билет "Укрзализныци" из Киева в Севастополь. Он стал для нее символом веры в возвращение полуострова под контроль Украины, и ведущая до сих пор его хранит.

Екатерина Соляр в студии / фото предоставлено ведущей

С Крымом связана и личная история Екатерины. Во время большой войны она познакомилась с крымской татаркой, которая сейчас находится в российской тюрьме по обвинению в помощи Вооруженным силам Украины. Они до сих пор не виделись лично, но подруга уже подготовила список мест, которые хочет ей показать.

Я бы очень хотела под мирным украинским небом оказаться в нашем украинском Крыму, куда у меня есть билет, чтобы встретиться там со своей подругой. Она подготовила для меня целый список своих любимых мест, чтобы показать мне Крым таким, каким я его еще не видела, и доказать, что Крым все это время ждал возвращения Украины– рассказывает Соляр.

Поэтому Екатерина Соляр и дальше остается опорой для тысяч украинцев, которые ежедневно следят за новостями вместе с ней. А за кадром она, как и все, находит время для близких, отдыха и маленьких радостей, которые помогают держаться даже в сложные времена.