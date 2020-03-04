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      Екатерина Шмыгаль: что известно о жене премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

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      Сегодня, 4 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании избрала нового премьер-министра Украины. Им стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль. Известно, что он женат и имеет двоих детей.

      Жену нового главы Правительства Украины зовут Екатерина. В 1998 году она вышла замуж за Дениса. Супруги воспитывают двух дочерей – Анну и Софию.

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      Екатерина Шмыгаль не является публичным лицом, а также не пользуется социальными сетями, поэтому информации о ней очень мало. Однако нам удалось выяснить, что какое-то время Екатерина занималась бизнесом. Она была совладелицей ООО "Каменецкая пекарня", однако в начале 2019 года компанию ликвидировали.

      Екатерина также с 2016 по 2017 годы имела долю в ООО "NextBike Украина", которое занимается предоставлением услуг проката велосипедов. Конечным бенефициаром этой фирмы является львовский предприниматель, отец Максима Козицкого, Зиновий Козицкий.

      Известно, что дочь Екатерины и Дениса Анна учится в Национальном университете "Львовская Политехника". Информации о Софии в публичных источниках нет.

      Катерина Шмигаль
      Жена нового премьер-министра Украины Екатерина Шмыгаль / Facebook / Катя Шмыгаль

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      Теги: Новости политики Денис Шмыгаль
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