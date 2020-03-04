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      Катерина Шмигаль: що відомо про дружину прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля

      - Читать новость на русском
      Денис Шмигаль з дружиною та донькою

      Сьогодні, 4 березня, Верховна Рада на позачерговому засіданні обрала нового прем'єр-міністра України. Ним став колишній голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль. Відомо, що він одружений та має двох дітей.

      Дружину нового голови Уряду України звати Катерина. В 1998 році вона вийшла заміж за Дениса. Подружжя виховує двох доньок – Анну та Софію.

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      Катерина Шмигаль не є публічною особою, а також не користується соціальними мережами, тому інформації про неї є дуже мало. Проте нам вдалося з’ясувати, що якийсь час Катерина займалася бізнесом. Вона була співвласницею ТОВ "Кам'янецька пекарня", проте на початку 2019 року компанію ліквідували.

      Катерина також з 2016 по 2017 роки мала частку у ТОВ "NextBike Україна", що займається наданням послуг прокату велосипедів. Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є львівський підприємець, батько Максима Козицького Зіновій Козицький.

      Відомо, що донька Катерини та Дениса Анна навчається в Національному університеті "Львівська Політехніка". Інформації про Софію в публічних джерелах немає.

      Катерина Шмигаль
      Дружина нового прем'єр-міністра України Катерина Шмигаль / Facebook / Катя Шмигаль

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      Автор: Христина Кобак
      Теги: Новий уряд Новий уряд Шмигаля Новини політики Денис Шмигаль
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