В России возле храма установили и освятили трубу, в которую массово лезут паломники
- В России установили и освятили кусок газовой трубы возле церкви, символизирующий "газопроводную операцию" оккупантов в Курской области.
- Местные жители могут проходить сквозь трубу, чтобы "очиститься и получить благодать".
В начале марта в ходе российского наступления в Курской области около сотни оккупантов прошли по газопроводу к украинским позициям в районе Суджи. Тогда враг понес огромные потери.
В честь той "газопроводной операции" под названием "Поток" россияне установили кусок 16-метровой трубы возле Храма на Крови в центре Екатеринбурга. Символический металлолом еще и освятили, передает 24 Канал.
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Лезут в трубу, чтобы очиститься
Теперь у местных жителей появился новый ритуал. Они ежедневно приходят в храм, чтобы пролезть через трубу, "очиститься и получить благодать".
Паломникам запрещено прыгать по макету, ним можно только пройти "с благоговением, с уважением", чтобы понять то, что чувствовали российские оккупанты.
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Диаметр выставленной трубы такой же, как и у настоящего газопровода.
В Екатеринбургской епархии выразили надежду, что копия газопровода станет их постоянным экспонатом. В "Газпроме", который предоставил отрезок трубы, сообщили, что пока выставка продлится всего несколько месяцев. Ее продолжительность будет зависеть от востребованности и посещаемости объекта.