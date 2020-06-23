В Кыргызстане объявили приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, которого подозревали в коррупции. Кроме него, приговор получила и бывший генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева.

Алмазбека Атамбаева признали виновным в коррупции по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Его приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград.

Какое имущество конфисковали у Атамбаева

В список имущества, которое подлежит конфискации вошли:

пять автомобилей,

земельные участки в Чуйской и Иссык-Кульской областях Кыргызстана,

собственность в компаниях ОАО "Медиа Форум" ООО "Форум", "Автомаш" и телеканал "Апрель",

счета и ценные бумаги в ряде киргизских банков.

Кого еще признали виновным в этом деле

Решением суда, бывший генеральный прокурор Кыргызстана Индира Джолдубаева также признана виновной и приговорена к штрафу в 5 миллионов сомов (66,6 тысячи долларов). Она также лишена чина государственного советника III класса и звания "Заслуженный юрист". Ранее государственные обвинители просили назначить ей наказание в виде 15 лет лишения свободы. На момент освобождения криминального авторитета Азиза Батукаева, она возглавляла отдел правового обеспечения аппарата президента. В этом деле ей предъявляют обвинение за действия, совершенные именно в период руководства отделом президентского аппарата.

Суд также признал виновным бывшего советника председателя Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) Кыргызстана Калибека Качкиналиева – он приговорен к двум годам лишения свободы. В связи с отбытием срока наказания, Качкиналиев освобожден из зала суда.

В рамках дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в коррупции подозревались 19 бывших чиновников Кыргызстана. С 14 подозреваемыми были подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием.

О каком деле идет речь

Криминальный авторитет Азиз Батукаев отбывал длительный срок заключения в тюрьме неподалеку Бишкека. Но в 2013 году он был освобожден, когда предоставили справки о том, что он находится при смерти (цирроз печени и лейкоз). Сразу же Батукаев спецбортом отправился в Чечню, где он получил российское гражданство. Впоследствии оказалось, что никаких болезней у него не было.

29 мая 2013 года депутатская комиссия предоставила отчет парламенту Кыргызстана. Она пришла к выводу, что при освобождении Батукаева был нарушен закон, а чиновники из различных ведомств вступили в сговор ради авторитета. Среди них представители Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Государственной службы исполнения наказаний, Генеральной прокуратуры, Государственной регистрационной службы, омбудсмена.

Однако тогда расследование не было закончено. А дело возобновили только в 2019 году. После чего начались задержания. Среди них и топ-чиновники – бывший генпрокурор Аида Салянова, бывший вице-премьер Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева и уже упоминавшийся выше Калибек Качкиналиев. Против них возбудили дело о соучастии в коррупции, а также о соучастии в подделке документов и служебном подлоге.

А 9 августа 2019 года МВД Кыргызстана официально обвинило в причастности к незаконному освобождению Батукаева бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Как говорится в материалах дела, вор в законе был освобожден из места лишения свободы по прямому указанию экс-президента.

Алмазбек Атамбаев в то время уже не был президентом. Он управлял страной с 2011 по 2017 год. А потом отказался идти на второй срок.

Перед выдвижением обвинения 7 августа силовики пытались задержать Алмазбека Атамбаева, который трижды не пришел на допрос. Они штурмовали его резиденцию в поселке Кой-Таш. Закончилось все столкновениями с его сторонниками и стрельбой. В результате перестрелки погиб один из спецназовцев.

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После этого Алмазбека Атамбаева отправили в СИЗО. 23 июня 2020 года суд признал его виновным в коррупции и приговорил к 11 годам и двум месяцам заключения с конфискацией имущества.