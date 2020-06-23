У Киргизстані оголосили вирок колишньому президенту країни Алмазбеку Атамбаєву, якого підозрювали в корупції. Окрім нього, вирок отримала і колишня генеральна прокурорка Киргизстану Індіра Джолдубаєва.

Алмазбека Атамбаєва визнали винним у корупції в справі про звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва у 2013 році, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Його засудили до 11 років та 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням державних нагород.

Яке майно конфіскували в Атамбаєва

У список майна, яке підлягає конфіскації увійшли:

п'ять автомобілів,

земельні ділянки в Чуйській та Іссик-Кульській областях Киргизстану,

власність в компаніях ВАТ "Медіа Форум" ТзОВ "Форум", "Автомаш" і телеканал "Апрель",

рахунки і цінні папери в ряді киргизьких банків.

Кого ще визнали винним у цій справі

Рішенням суду, колишня генеральна прокурорка Киргизстану Індіра Джолдубаева також визнана винною і засуджена до штрафу в 5 мільйонів сомів (66,6 тисячі доларів). Вона також позбавлена ​​чину державного радника III класу і звання "Заслужений юрист". Раніше державні обвинувачі просили призначити їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. На момент звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва, вона очолювала відділ правового забезпечення апарату президента. У цій справі їй пред'являють звинувачення за дії, вчинені саме в період керівництва відділом президентського апарату.

Суд також визнав винним колишнього радника голови Державної служби виконання покарання (ДСВП) Киргизстану Калибека Качкиналієва – він засуджений до двох років позбавлення волі. У зв'язку з відбуттям терміну покарання, Качкиналієв звільнений із залу суду.

В рамках справи про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва в корупції підозрювалися 19 колишніх чиновників Киргизстану. З 14 підозрюваними були підписані угоди про співпрацю зі слідством.

Про яку справу йде мова

Кримінальний авторитет Азіз Батукаєв відбував довгий термін ув'язнення в тюрмі неподалік Бішкека. Та у 2013 році він був звільнений, коли надали довідки про те, що він перебуває при смерті (цироз печінки та лейкоз). Одразу ж Батукаєв спецбортом відправився до Чечні, де він отримав російське громадянство. Згодом виявилося, що ніяких хвороб в нього не було.

29 травня 2013 року депутатська комісія надала звіт парламенту Киргизстану. Вона прийшла до висновку, що при звільненні Батукаєва був порушений закон, а чиновники з різних відомств вступили в змову заради авторитету. Серерд них представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Державної служби виконання покарань, Генеральної прокуратури, Державної реєстраційної служби, омбудсмена.

Однак тоді розслідування не було закінчено. А справу поновили лише у 2019 році. Після чого пішли затримання. Серед них і топчиновників – колишню генпрокурорку Аіду Салянову, колишнього віцепрем'єра Шаміля Атаханова, ексміністерку охорони здоров'я Динару Сагінбаеву і вже згадуваного вище Калибека Качкиналієва. Проти них порушили справу про співучасть в корупції, а також про співучасть у підробці документів і службовій підробці.

А 9 серпня 2019 року МВС Киргизстану офіційно звинуватило в причетності до незаконного звільнення Батукаєва колишнього президента республіки Алмазбека Атамбаєва. Як йдкться в матеріалах справи, злодій в законі був звільнений з місць позбавлення волі за прямою вказівкою експрезидента.

Алмазбек Атамбаєв на той час вже не був президентом. Він правив країною з 2011 до 2017 року. А потім відмовився йти на другий термін.

Перед висуненням звинуваченням 7 серпня силовики намагалися затримати Алмазбека Атамбаєва, який тричі не прийшов на допит. Вони штурмували його резиденцію у селищі Кой-Таш. Закінчилося все сутичками з його прихильниками і стріляниною. Внаслідок перестрілки загинув один зі спецпризначенців.

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Після цього Алмазбека Атамбаєва відправили в СІЗО. 23 червня 2020 року суд визнав його винним у корупції та засудив до 11 років та двох місяців ув'язнення з конфіскацією майна.