Бывшие министры обороны США призвали военных не вмешиваться в споры с итогами президентских выборов 2020 года. Они считают, что выборы в стране состоялись и пришло время передать власть новой администрации.

Также они призвали действующее руководство министерства обороны США "воздержаться от любых политических действий", которые могут подорвать результаты выборов. Об этом говорится в открытом обращении всех 10 ныне живущих бывших министров обороны, которое обнародовала американская газета The Washington Post.

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Заявление экс-министров

Наши выборы состоялись. Были проведены повторные подсчеты и проверки. Соответствующие жалобы были рассмотрены судами. Губернаторы подтвердили результаты. И проголосовала коллегия выборщиков. Время брать под сомнение результаты прошло. Пришло время для официального подсчета голосов коллегии выборщиков, как это предусмотрено Конституцией и уставом,

– подытожили бывшие главы Пентагона.

Они добавили, что вмешательство военных в решение споров с выборами переведет страну "на опасную, незаконную и неконституционную территорию". А гражданские и военные официальные лица, которые отдают или выполняют незаконные приказы, могут понести уголовную ответственность.

Кто подписался под письмом

Дик Чейни (администрация Джорджа Буша-старшего);

Леон Панетта, Уильям Коэн, Уильям Перри (администрация Билла Клинтона);

Дональд Рамсфелд, Роберт Гейтс (администрация Джорджа Буша-младшего);

Чак Гейгель, Эштон Картер (администрация Барака Обамы);

Джеймс Мэттис и Марк Эспер (администрация Дональда Трампа).

Что этому предшествовало

Во время подсчета голосов коллегии выборщиков 6 января 2021 года по меньшей мере 140 республиканцев в Конгрессе решили встать на сторону Трампа и голосовать против победы Байдена. Ожидается, что их демарш на несколько часов отложит неизбежное признание победы Байдена.

Обратите внимание! Республиканец Дональд Трамп со дня выборов отказывается признать победу демократа Джо Байдена. Он заявляет, что у него "украли победу". Десятки судей, губернаторов, выборных должностных лиц, коллегия выборщиков, министерство юстиции, департамент внутренней безопасности и Верховный суд США подтвердили, что достоверных доказательств фальсификации голосования не существует.