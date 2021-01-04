Опасная территория: экс-главы Пентагона выступили с заявлением из-за действий Трампа
Бывшие министры обороны США призвали военных не вмешиваться в споры с итогами президентских выборов 2020 года. Они считают, что выборы в стране состоялись и пришло время передать власть новой администрации.
Также они призвали действующее руководство министерства обороны США "воздержаться от любых политических действий", которые могут подорвать результаты выборов. Об этом говорится в открытом обращении всех 10 ныне живущих бывших министров обороны, которое обнародовала американская газета The Washington Post.
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Заявление экс-министров
Наши выборы состоялись. Были проведены повторные подсчеты и проверки. Соответствующие жалобы были рассмотрены судами. Губернаторы подтвердили результаты. И проголосовала коллегия выборщиков. Время брать под сомнение результаты прошло. Пришло время для официального подсчета голосов коллегии выборщиков, как это предусмотрено Конституцией и уставом,
– подытожили бывшие главы Пентагона.
Они добавили, что вмешательство военных в решение споров с выборами переведет страну "на опасную, незаконную и неконституционную территорию". А гражданские и военные официальные лица, которые отдают или выполняют незаконные приказы, могут понести уголовную ответственность.
Кто подписался под письмом
- Дик Чейни (администрация Джорджа Буша-старшего);
- Леон Панетта, Уильям Коэн, Уильям Перри (администрация Билла Клинтона);
- Дональд Рамсфелд, Роберт Гейтс (администрация Джорджа Буша-младшего);
- Чак Гейгель, Эштон Картер (администрация Барака Обамы);
- Джеймс Мэттис и Марк Эспер (администрация Дональда Трампа).
Что этому предшествовало
Во время подсчета голосов коллегии выборщиков 6 января 2021 года по меньшей мере 140 республиканцев в Конгрессе решили встать на сторону Трампа и голосовать против победы Байдена. Ожидается, что их демарш на несколько часов отложит неизбежное признание победы Байдена.
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