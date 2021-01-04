Небезпечна територія: ексглави Пентагону виступили із заявою через дії Трампа
Колишні міністри оборони США закликали військових не втручатися у суперечки з підсумками президентських виборів 2020 року. Вони вважають, що вибори у країні відбулися і прийшов час передати владу новій адміністрації.
Також вони закликали чинне керівництво міністерства оборони США "утриматися від будь-яких політичних дій", які можуть підірвати результати виборів. Про це мовиться у відкритому зверненні всіх 10 нині живих колишніх міністрів оборони, яке оприлюднила американська газета The Washington Post.
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Заява ексміністрів
Наші вибори відбулися. Були проведені повторні підрахунки й перевірки. Відповідні скарги були розглянуті судами. Губернатори підтвердили результати. І проголосувала колегія виборників. Час брати під сумнів результати минув. Прийшов час для офіційного підрахунку голосів колегії виборників, як це передбачено Конституцією і статутом,
– підсумували колишні глави Пентагону.
Вони додали, що втручання військових у вирішення суперечок з виборами переведе країну "на небезпечну, незаконну й неконституційну територію". А цивільні й військові офіційні особи, які віддають або виконують незаконні накази, можуть понести кримінальну відповідальність.
Хто підписався під листом
- Дік Чейні (адміністрація Джорджа Буша-старшого);
- Леон Панетта, Вільям Коен, Вільям Перрі (адміністрація Білла Клінтона);
- Дональд Рамсфелд, Роберт Гейтс (адміністрація Джорджа Буша-молодшого);
- Чак Гейгель, Ештон Картер (адміністрація Барака Обами);
- Джеймс Меттіс і Марк Еспер (адміністрація Дональда Трампа).
Що цьому передувало
Під час підрахунку голосів колегії виборників 6 січня 2021 року щонайменше 140 республіканців у Конгресі вирішили встати на бік Трампа і голосувати проти перемоги Байдена. Очікується, що їхній демарш на кілька годин відкладе неминуче визнання перемоги Байдена.
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