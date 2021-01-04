Колишні міністри оборони США закликали військових не втручатися у суперечки з підсумками президентських виборів 2020 року. Вони вважають, що вибори у країні відбулися і прийшов час передати владу новій адміністрації.

Також вони закликали чинне керівництво міністерства оборони США "утриматися від будь-яких політичних дій", які можуть підірвати результати виборів. Про це мовиться у відкритому зверненні всіх 10 нині живих колишніх міністрів оборони, яке оприлюднила американська газета The Washington Post.

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Заява ексміністрів

Наші вибори відбулися. Були проведені повторні підрахунки й перевірки. Відповідні скарги були розглянуті судами. Губернатори підтвердили результати. І проголосувала колегія виборників. Час брати під сумнів результати минув. Прийшов час для офіційного підрахунку голосів колегії виборників, як це передбачено Конституцією і статутом,

– підсумували колишні глави Пентагону.

Вони додали, що втручання військових у вирішення суперечок з виборами переведе країну "на небезпечну, незаконну й неконституційну територію". А цивільні й військові офіційні особи, які віддають або виконують незаконні накази, можуть понести кримінальну відповідальність.

Хто підписався під листом

Дік Чейні (адміністрація Джорджа Буша-старшого);

Леон Панетта, Вільям Коен, Вільям Перрі (адміністрація Білла Клінтона);

Дональд Рамсфелд, Роберт Гейтс (адміністрація Джорджа Буша-молодшого);

Чак Гейгель, Ештон Картер (адміністрація Барака Обами);

Джеймс Меттіс і Марк Еспер (адміністрація Дональда Трампа).

Що цьому передувало

Під час підрахунку голосів колегії виборників 6 січня 2021 року щонайменше 140 республіканців у Конгресі вирішили встати на бік Трампа і голосувати проти перемоги Байдена. Очікується, що їхній демарш на кілька годин відкладе неминуче визнання перемоги Байдена.

Зверніть увагу! Республіканець Дональд Трамп з дня виборів відмовляється визнати перемогу демократа Джо Байдена. Він заявляє, що у нього "вкрали перемогу". Десятки суддів, губернаторів, виборних посадових осіб, колегія виборників, міністерство юстиції, департамент внутрішньої безпеки та Верховний суд США підтвердили, що достовірних доказів фальсифікації голосування не існує.