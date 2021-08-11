"Просто перепутал": экс-мэр Черткова нагло воровал лук с чужого огорода – видео

Экс-мэр Черткова Михаил Вербицкий пытался вывезти с чужого огорода капусту и лук. Свидетелем стал сам владелец этих грядок – житель города Роман Коцюбович. На место вызвали полицию.

Событие происходило за городом. Именно там расположены огороды жителей Черткова.

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Коцюбович, которого обокрал экс-мэр, вызвал на место сотрудников полиции. В своей заметке на фейсбуке Коцюбович отметил, что Вербицкий обокрал его огород даже несмотря на дождливую погоду.

Он нарвал себе 127 луковиц и несколько головок капусты. Собранный урожай пытался вывезти в своем автомобиле "Нива",

– написал Коцюбович.

Видео с места кражи: внимание – присутствует нецензурная лексика

Вербицкий объяснил свои действия

Экс-мэр заверил, что якобы просто перепутал огород со своим. Об этом ZAXID.NET рассказали в Нацполиции Тернопольщины. Факт кражи зарегистрировали в едином журнале о совершении правонарушений. Сейчас идет проверка и позже примут решение об ответственности лица.



Экс-мэр Черткова попал в скандал из-за кражи / Коллаж 24 канала

Михаил Вербицкий сложил полномочия в ноябре 2015 года.