В начале заседания Высшего антикоррупционного суда председательствующий судья Виктор Ногачевский заявил, что Крючков опоздал почти на пол часа.
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Крючков пришел в суд пьяный
Все же прибыв на заседание, Крюков вошел в помещение зала суда нетвердой походкой, у него были покрасневшие глаза. Судья попросил обвиняемого подняться и предоставить объяснение этому.
В ответ экс-нардеп признался, что накануне употреблял алкоголь, потому что "был на дне рождении".
Ногачевский поинтересовался, сколько Крючков выпил и что именно употреблял. Экс-нардеп ответил, что празднование, мол, закончилось после 01:00, а он выпил 300 граммов водки.
Кроме того, судья отметил, что у экс-нардепа даже изменилось речи.
Я помню, какой вы были на других заседаниях, мы заслушивались вашими показаниями, а сегодня (11 июня – 24 июня) у вас язык заплетается. Как вы планировали участвовать в заседании,
– спросил Ногачевский.
Судебное заседание перенесли
Он добавил, что обвиняемый до сих пор находится в состоянии алкогольного опьянения и не сможет должным образом осуществлять свою защиту. Поэтому судебное заседание решили перенести на другую дату.
Следующее заседание – 12 июля, в 09:00. Будем надеяться, все будут здоровы. Там около 7 июля. Я уже переживаю, это Ивана (праздник – 24 канал). Вы нормально будете? Не Иванович будто,
– добавил Ногачевский.
Также судья отметил, что высшие специализированные суды не являются среди субъектов, которые могут привлечь к ответственности за неуважение к суду.
Экс-нардеп Крючков пришел в суд пьяный: смотрите видео
Дело Дмитрия Крючкова: что известно
- В начале января 2016 года детективы НАБУ начали расследование по делу о присвоении имущества "Запорожьеоблэнерго" в особо крупных размерах.
- В июле 2016 года НАБУ объявило Крючкова в розыск, которого подозревают в хищении миллионов.
- В мае 2017 года суд заочно арестовал Крючкова. Еще через год стало известно, что экс-нардепа задержали в Германии.
- В апреле 2019 года Крючкова экстрадировали в Украину и сразу задержали.
- Позже Соломенский райсуд Киева отправил его под стражу с альтернативой залога в 7 миллионов гривен. Вскоре Крючков вышел под залог.