На початку засідання Вищого антикорупційного суду головуючий суддя Віктор Ногачевський заявив, що Крючков запізнився майже на пів години.

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Крючков прийшов у суд п'яний

Все ж прибувши на засідання, Крюков увійшов у приміщення зали суду нетвердою ходою, у нього були почервонілі очі. Суддя попросив обвинуваченого піднятися та надати пояснення цьому.

У відповідь екснардеп зізнався, що напередодні вживав алкоголь, бо "був на дні народження".

Ногачевський поцікавився, скільки Крючков випив і що саме вживав. Екснардеп відповів, що святкування, мовляв, закінчилося після 01:00, а він випив 300 грамів горілки.

Крім того, суддя відзначив, що в екснардепа навіть змінилося мовлення.

Я пам'ятаю, який ви були активних на інших засіданнях, ми заслуховувались вашими показаннями, а сьогодні (11 червня – 24 канал) у вас язик заплітається. Як ви планували брати участь у засіданні,

– запитав Ногачевський.

Судове засідання перенесли

Він додав, що обвинувачений досі перебуває у стані алкогольного сп'яніння і не зможе належним чином здійснювати свій захист. Тому судове засідання вирішили перенести на іншу дату.

Наступне засідання – 12 липня, о 09:00. Будемо сподіватися, всі будуть здорові. Там близько 7 липня. Я вже переживаю, це Івана (свято –24 канал). Ви нормально будете? Не Іванович ніби,

– додав Ногачевський.

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Також суддя зауважив, що вищі спеціалізовані суди не є серед суб'єктів, які можуть притягнути до відповідальності за неповагу до суду.

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