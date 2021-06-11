На початку засідання Вищого антикорупційного суду головуючий суддя Віктор Ногачевський заявив, що Крючков запізнився майже на пів години.
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Крючков прийшов у суд п'яний
Все ж прибувши на засідання, Крюков увійшов у приміщення зали суду нетвердою ходою, у нього були почервонілі очі. Суддя попросив обвинуваченого піднятися та надати пояснення цьому.
У відповідь екснардеп зізнався, що напередодні вживав алкоголь, бо "був на дні народження".
Ногачевський поцікавився, скільки Крючков випив і що саме вживав. Екснардеп відповів, що святкування, мовляв, закінчилося після 01:00, а він випив 300 грамів горілки.
Крім того, суддя відзначив, що в екснардепа навіть змінилося мовлення.
Я пам'ятаю, який ви були активних на інших засіданнях, ми заслуховувались вашими показаннями, а сьогодні (11 червня – 24 канал) у вас язик заплітається. Як ви планували брати участь у засіданні,
– запитав Ногачевський.
Судове засідання перенесли
Він додав, що обвинувачений досі перебуває у стані алкогольного сп'яніння і не зможе належним чином здійснювати свій захист. Тому судове засідання вирішили перенести на іншу дату.
Наступне засідання – 12 липня, о 09:00. Будемо сподіватися, всі будуть здорові. Там близько 7 липня. Я вже переживаю, це Івана (свято –24 канал). Ви нормально будете? Не Іванович ніби,
– додав Ногачевський.
Також суддя зауважив, що вищі спеціалізовані суди не є серед суб'єктів, які можуть притягнути до відповідальності за неповагу до суду.
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Справа Дмитра Крючкова: що відомо
- На початку січня 2016 року детективи НАБУ розпочали розслідування у справі щодо привласнення майна "Запоріжжяобленерго" в особливо великих розмірах.
- У липні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук, якого підозрюють у розкраданні мільйонів.
- У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова. Ще через рік стало відомо, що екснардепа затримали у Німеччині.
- У квітні 2019 року Крючкова екстрадували в Україну та одразу затримали.
- Згодом Солом'янський райсуд Києва відправив його під варту з альтернативою застави у 7 мільйонів гривень. Невдовзі Крючков вийшов під заставу.