Екснардеп Онищенко у німецькій в'язниці чекає рішення суду по екстрадиції

Німецький суд визначив, що колишній народний депутат України Олександр Онищенко очікуватиме рішення по екстрадиції у в'язниці. Зараз Німеччина очікує на правову позицію його депутатів, а вже опісля вирішуватиме, чи видавати його Україні

О возможности внесения залога как альтернативы заключению не идется, сообщает DW .

К слову: Экстрадиция Онищенко: когда нардеп-беглец может вернуться в Украину

Прокуратура Ольденбурга не принимается предсказывать продолжительность юридических процедур по экстрадиции Александра Онищенко.

На основании запроса Украины об экстрадиции по 50-летнему украинцу Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест,

– сообщили в местной прокуратуре.

Почему Украина разыскивает екснардепа

Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству нанесен ущерб на сумму примерно 3 миллиарда гривен.

В 2016 году парламент лишил тогдашнего нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дал согласие на арест. Впрочем, он к тому времени уже находился за пределами Украины. По разным данным Онищенко находился в Великобритании, Австрии, Италии, Испании.

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В июле 2018 НАБУ сообщила о завершении досудебного расследования по Онищенко. В феврале 2019 в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал 24 каналу, что Онищенко проиграл в Испании все суды – и об экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. Сытник анонсировал, что бывшего нардепа принудительно вернут в Украину, и это произойдет ориентировочно в декабре 2019 года.