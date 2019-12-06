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      Екснардеп Онищенко у німецькій в'язниці чекає рішення суду по екстрадиції

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      Екснардепа Онищенка помістили у німецьку в'язницю / hvylya.net

      Німецький суд визначив, що колишній народний депутат України Олександр Онищенко очікуватиме рішення по екстрадиції у в'язниці. Зараз Німеччина очікує на правову позицію його депутатів, а вже опісля вирішуватиме, чи видавати його Україні

      О возможности внесения залога как альтернативы заключению не идется, сообщает DW.

      К слову: Экстрадиция Онищенко: когда нардеп-беглец может вернуться в Украину

      Прокуратура Ольденбурга не принимается предсказывать продолжительность юридических процедур по экстрадиции Александра Онищенко.

      На основании запроса Украины об экстрадиции по 50-летнему украинцу Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест,
       сообщили в местной прокуратуре.

      Почему Украина разыскивает екснардепа

      Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству нанесен ущерб на сумму примерно 3 миллиарда гривен.

      В 2016 году парламент лишил тогдашнего нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дал согласие на арест. Впрочем, он к тому времени уже находился за пределами Украины. По разным данным Онищенко находился в Великобритании, Австрии, Италии, Испании.

      Интересно: Одиозного Онищенко задержали в Германии: факты о беглом олигархе

      В июле 2018 НАБУ сообщила о завершении досудебного расследования по Онищенко. В феврале 2019 в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".

      Директор НАБУ Артем Сытник рассказал 24 каналу, что Онищенко проиграл в Испании все суды  и об экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. Сытник анонсировал, что бывшего нардепа принудительно вернут в Украину, и это произойдет ориентировочно в декабре 2019 года.

      3 декабря Онищенко задержали в немецком городе Ольденбург. Немецкий суд должен принять решение о дальнейшей экстрадиции Онищенко в Украину и определить меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Александр Онищенко Новости политики
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