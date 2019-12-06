Екснардеп Онищенко у німецькій в'язниці чекає рішення суду по екстрадиції

Німецький суд визначив, що колишній народний депутат України Олександр Онищенко очікуватиме рішення по екстрадиції у в'язниці. Зараз Німеччина очікує на правову позицію його депутатів, а вже опісля вирішуватиме, чи видавати його Україні

Про можливість внесення застави як альтернативи ув'язненю не йдеться, повідомляє DW.

До слова: Екстрадиція Онищенка: коли нардеп-втікач може повернутися в Україну

Прокуратура Ольденбурга не береться пророкувати тривалість юридичних процедур щодо екстрадиції Олександра Онищенка.

На підставі запиту України про екстрадицію щодо 50-річного українця Вищим земельним судом Ольденбурга був виданий ордер на екстрадиційний арешт,

– повідомили у місцевій прокуратурі.

Чому Україна розшукує екснардепа

Політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами з 2013 по 2016 рік. Через це державі було завдано збитків на суму приблизно 3 мільярда гривень.

У 2016 році парламент позбавив тодішнього нардепа Онищенка депутатського імунітету і дав згоду на арешт. Утім, він на той час уже перебував за межами України. За різними даними Онищенко перебував у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.

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У липні 2018 року НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".

Директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України, і це станеться орієнтовно у грудні 2019 року.

3 грудня Онищенка затримали в німецькому місті Ольденбург. Німецький суд має ухвалити рішення щодо подальшої екстрадиції Онищенка в Україну і визначити запобіжний захід на період розгляду цього питання.