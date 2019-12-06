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      Екснардеп Онищенко у німецькій в'язниці чекає рішення суду по екстрадиції

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      Екснардепа Онищенка помістили у німецьку в'язницю / hvylya.net

      Німецький суд визначив, що колишній народний депутат України Олександр Онищенко очікуватиме рішення по екстрадиції у в'язниці. Зараз Німеччина очікує на правову позицію його депутатів, а вже опісля вирішуватиме, чи видавати його Україні

      Про можливість внесення застави як альтернативи ув'язненю не йдеться, повідомляє DW.

      До слова: Екстрадиція Онищенка: коли нардеп-втікач може повернутися в Україну

      Прокуратура Ольденбурга не береться пророкувати тривалість юридичних процедур щодо екстрадиції Олександра Онищенка.

      На підставі запиту України про екстрадицію щодо 50-річного українця Вищим земельним судом Ольденбурга був виданий ордер на екстрадиційний арешт,
      – повідомили у місцевій прокуратурі.

      Чому Україна розшукує екснардепа

      Політика звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами з 2013 по 2016 рік. Через це державі було завдано збитків на суму приблизно 3 мільярда гривень.

      У 2016 році парламент позбавив тодішнього нардепа Онищенка депутатського імунітету і дав згоду на арешт. Утім, він на той час уже перебував за межами України. За різними даними Онищенко перебував у Великобританії, Австрії, Італії, Іспанії.

      Цікаво: Одіозного Онищенка затримали в Німеччині: факти про олігарха-втікача

      У липні 2018 року НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. У лютому 2019 року у САП повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт у "газовій справі".

      Директор НАБУ Артем Ситник розповів 24 каналу, що Онищенко програв в Іспанії усі суди – і щодо екстрадиції, і щодо визнання його політичним біженцем. Ситник анонсував, що колишнього нардепа примусово повернуть до України, і це станеться орієнтовно у грудні 2019 року.

      3 грудня Онищенка затримали в німецькому місті Ольденбург. Німецький суд має ухвалити рішення щодо подальшої екстрадиції Онищенка в Україну і визначити запобіжний захід на період розгляду цього питання.

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      5 грудня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Онищенко
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